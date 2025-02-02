محافظ المنيا يتابع إنهاء ملفات التصالح فى مخالفات البناء

المنيا-حسن عبد الغفار

أجرى اللواء عماد كدواني، محافظ المنيا، جولة تفقدية داخل المركز التكنولوجي بمدينة ديرمواس، حيث تابع المحافظ انتظام استقبال طلبات التصالح في مخالفات البناء وذلك في إطار جولاته المستمرة ومتابعته الميدانية لسير العمل بالمراكز التكنولوجية بكافة مراكز المحافظة تنفيذاً لخطة المحافظة لتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين وتيسير الإجراءات لهم.

وفي إطار حرصه على تسهيل الإجراءات على المواطنين، أشار محافظ المنيا إلى أن المحافظة تقدم تسهيلات غير مسبوقة في سداد رسوم التصالح، حيث يتم تنفيذ خطة شاملة للتيسير على المواطنين وتمكينهم من إنهاء كافة إجراءات التصالح بسهولة، داعياً المواطنين للاستفادة من الفرص المتاحة من خلال التقدم للتصالح فى المراكز التكنولوجية، والسيارة المتنقلة للمركز التكنولوجي تجوب قرى المحافظة لإنهاء معاملاتهم في أسرع وقت.

وأثناء خروجه من المركز، التقى المحافظ عددًا من المواطنين،، موجهاً بسرعة صرف إعانات عاجلة لعدد من الحالات الإنسانية، مؤكدًا حرص المحافظة على تقديم الدعم اللازم للفئات الأكثر احتياجًا، حيث وجه بتوفير ألبان مدعمة للأطفال، وصرف مساعدات مالية عاجلة لبعض الأسر، في إطار جهود المحافظة لتعزيز برامج الحماية الاجتماعية وتخفيف الأعباء عن المواطنين، تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية بتحقيق حياة كريمة للجميع.

رافق المحافظ خلال الجولة الدكتور رجب قياتى رئيس مركز ومدينة ديرموس، ومسؤولو التفتيش المالي والإداري بالمحافظة.

