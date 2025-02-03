تعليم سوهاج يفوز بالمركز الأول والثالث فى مسابقة أوائل طلاب مدارس التعليم الفنى

سوهاج عمرو خلف

أكد الدكتور محمد السيد وكيل وزارة التربية والتعليم بسوهاج على تقديم كافه أوجه الدعم لاكتشاف وتنمية المواهب المتميزة لدى الطلاب فى مختلف الأنشطة والفعاليات، وغرس روح المنافسة الإيجابية بين الطلاب بهدف تعزيز وتطوير المهارات والقدرات العلميه والعملية للطلاب لتحقيق أعلى مستوى من التفوق الدراسى.

جاء ذالك خلال تهنئته للمهندس أيمن شمس مدير عام التعليم الفنى وماهر عبد الخالق مدير عام الشؤون التنفيذية والدكتور مدحت حنفى مدير إدارة التعليم التجارى واحمد ماهر حامد موجه عام التعليم الفندقى بديوان المديريه، لفوز المديريه بالمركز الأول والثالث على مستوى الجمهورية فى مسابقة أوائل طلاب مدارس التعليم الفنى، والتى حققت خلالها الطالبه ندى عبد الرحمن يوسف والطالبة نجوى رجب صديق بالصف الثالث الثانوى بمدرسة سوهاج الثانوية التجارية المتقدمة الفوز بالمركز الأول على مستوى الجمهورية فى مسابقة ( كاتب حسابات) كما نجحت كلا من الطالبة آية هلال عبدالصبور والطالبة ريموندا معتمد لبيب بالصف الثالث بمدرسة طهطا الثانويه الفندقيه فى الفوز بالمركز الثالث على مستوى الجمهورية فى مسابقة (فنى طاهى).

يذكر أن مديريه التربيه والتعليم بسوهاج قد استضافت خلال الأيام الماضية فاعليات التصفيات النهائية لمسابقة أوائل طلاب مدارس التعليم الفنى ومدارس والتدريب المزدوج والتكنولوجيا التطبيقيه لمحافظات قطاع الصعيد رقم ( 1) المؤهله للتصفيات النهائية على مستوى الجمهورية ، التى نفذها الإتحاد العام لطلاب مدارس الجمهوريه بالتعاون مع الإدارة المركزية لمدارس التعليم الفنى بالوزارة تحت إشراف إيهاب عبد العزيز موجه عام التربية الاجتماعية ونيفين فاروق مسؤل الاتحادات الطلابية بمديرية التربية والتعليم بسوهاج ،والتى تنافس خلالها ( 120 ) طالب وطالبة يمثلون محافظات (سوهاج - اسيوط - الوادى الجديد - أسوان - الاقصر- قنا) فى مسابقات التخصصات المختلفة (الكهرباء - الزخرفة - والديكور - والملابس الجاهزة - والتصنيف الغذائى - والالكترونيات - وفنى طاهى) تمكنت خلالها طالبات مدرسة سوهاج الثانويه التجاريه المتقدمه ومدرسة طهطا الثانويه الفندقيه من تحقيق الفوز بالمركز الأول لتمثيل محافظات قطاع الصعيد فى التصفيات النهائية لمسابقة أوائل طلاب مدارس التعليم الفنى على مستوى الجمهورية.