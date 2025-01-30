وكيل تعليم سوهاج يترأس لجنة اختيار المرشحين للمبادرة الرئاسية "ألف مدير مدرسة"

سوهاج عمرو خلف

ترأس الدكتور محمد السيد وكيل وزارة التربية والتعليم بسوهاج لجنة المقابلات الشخصية الخاصة لاختيار عدد من شباب المعلمين بالمحافظة بمختلف المراحل التعليمية لتمثيل محافظة سوهاج ضمن الدفعة الثالثة للمبادرة الرئاسيه لتأهيل واختيار ألف قيادة شابة فى وظيفة مدير مدرسة، والتى ضمت فى عضويتها فاضل النحاس مدير عام التعليم العام وياسر امين مدير عام الشؤون المالية والإدارية ومحمد شحاتة مدير إدارة الشؤون القانونية.

إيمان خميس مدير إدارة تنسيق التعليم الإعدادى والثانوى بالمديرية كما ضمت اللجنة عدد إثنين من مديري المدارس الحاصلين على دبلومة القيادة التربوية والأمن القومى بالدفعة الأولى ضمن المبادرة الرئاسية كخبراء واستشاريين ضمن أعمال اللجنة، وذلك فى إطار اهتمام الدولة ووزارة التربية والتعليم بتطوير منظومة التعليم بصفة عامة وتأهيل ورفع الكفاءة المهنية للمعلمين ودعم الكفاءات المتميزة بصفة خاصة للارتقاء بالمنظومة التعليمية.