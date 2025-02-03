تضامن المنوفية: تنظيم معرض ملابس لدعم 497 أسرة بـ 4 قرى في مركز منوف

المنوفية - محمد فتحى

شاركت جمعية الأورمان عضو التحالف الوطني للعمل الأهلى التنموى بمحافظة المنوفية ،ومديرية التضامن الاجتماعي بالمنوفية، فى تنظيم معرض بهدف توزيع الملابس الجديدة بالمجان على 497 اسرة ضمن الأسر الاولى بالرعاية من الأيتام وغير القادرين بقرى العمره وشبرابلوله والحامول والماى بمركز منوف بمحافظة المنوفية.

حضر المعرض كلا من جمال احمد، مدير إدارة التضامن الاجتماعي بمنوف، وفاء مطاوع، رئيس الوحدة المحلية بقرية الحامول، مسؤلى جمعية الأورمان بالمنوفية.

وقال جمال أحمد ، ان تنظيم المعرض بالتعاون مع جمعية الأورمان جاء بناء على تعليمات محمد جمعه وكيل وزارة التضامن الاجتماعى بالمنوفية، مؤكدًا" إننا في المنوفية، نعمل بروح الفريق الواحد في منظومة عمل متكاملة، تتضافر فيها جهود الجهاز التنفيذي ومؤسسات المجتمع المدني والجمعيات الأهلية لتحقيق الصالح العام، وتحسين مستوى معيشة أهالينا في القرى" ،معربًا عن شكرها لكافة مؤسسات المجتمع المدني التي لا تدخر جهدا في الدفع بجهود التنمية .

من جانبه قال اللواء ممدوح شعبان، مدير عام جمعية الأورمان، أن تنظيم المعرض جاء لإدخال روح البهجة على الأسر الأولي بالرعاية ، والتخفيف عن كاهلهم، وفق خطة مسحيه تستهدف التواجد فى كل المحافظة، مؤكدا أن المستفيد من هذا هى الأسر الأولى بالرعاية وفق معايير أهمها ان تكون هذه الأسر بلا عائل من أرامل وأيتام أو أن يكون عائل الأسرة مصاب بمرض يمنعه من تكسب قوت يومه وأسرته.

وأشار شعبان إلى أن فرق عمل الأورمان المنتشرة على مستوى نجوع وكفور وعزب وقرى المنوفية تقوم برصد الإحتياجات الرئيسية الاكثر إلحاحًا وتاثيرًا على واقع معيشة الأسر الاكثر احتياجا فى النطاقات الجغرافية الفقيرة ووجد ان هذه الاسر تفتقر الى فرص عمل، وان ظروف معيشة هذه الاسر تمنعها من تلبية احتياجاتها.

يذكر ان تنظيم معارض الملابس الجديدة ياتى استكمالًا لجهود الأورمان التى تنظمها لصالح الأسر الأكثر احتياجًا بالقرى الفقيرة من توزيع مساعدات موسمية وتنفيذ مشروعات تنموية صغيرة ومتناهية الصغر واعادة اعمار المنازل المتهالكة بترميم الجدران وعمل الاسقف والمحارة والسباكة والارضيات وتوصيل مياه الشرب النقية والكهرباء بالمجان تمامًا.