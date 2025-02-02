التحالف الوطني يستعرض جهود التمكين الاقتصادي للأسر الأولى بالرعاية

كتب مدحت وهبة

شارك محمود فؤاد، الرئيس التنفيذى لمؤسسة شفاء الاورمان، نائب مدير عام جمعية الأورمان، عضو التحالف الوطنى للعمل الاهلي التنموى، عضو المكتب التنفيذى، فى اجتماع رئيس مجلس الوزراء مع مجلس أعضاء التحالف الوطنى للعمل الاهلى التنموى، الذى عُقد اليوم برئاسة الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، بحضور الدكتورة مايا مرسى، وزيرة التضامن الاجتماعى، والمهندس خالد عبد العزيز، رئيس مجلس أمناء التحالف، والسفيرة نبيلة مكرم، رئيس الأمانة الفنية للتحالف، والمهندسة مارجريت صاروفيم، نائبة وزيرة التضامن الاجتماعى، وأعضاء مجلس أمناء التحالف

وجه محمود فؤاد، الشكر إلى الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، على عقد هذا اللقاء، بما يعكس الاهتمام بالعمل الأهلى التنموى، لافتاً إلى أن هذا اللقاء هو الرابع الذى يتصل بعمل التحالف خلال الفترة القليلة الماضية.

وعرض فؤاد تجربة جمعية الأورمان عضو التحالف الوطنى للعمل الأهلي التنموى الفريدة والمميزة فى ملف التمكين الاقتصادى تحت مظلة التحالف الوطنى للعمل الأهلى التنموى، مؤكدًا أن الجمعية حرصت على توفير مئات الآلاف من فرص العمل بمشروعات التمكين الاقتصادى، كذلك مجهودات مستشفى شفاء الأورمان لعلاج الأورام فى صعيد مصر ووعد بزيارة المستشفى فى أقرب وقت كما أن جمعية الأورمان تثمن بدورها جهود الدولة المصرية فى دعم الاولى بالرعاية من المصريين فى شتى المحاور والقطاعات.