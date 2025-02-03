الكشف الطبي على 421 مواطنًا بقافلة طبية بمدينة المستقبل

الإسماعيلية - صبرى غانم

تفقد اللواء طارق اليمني السكرتير العام المساعد لمحافظة الإسماعيلية، اليوم الإثنين، القافلة الطبية بمدرسة المستقبل الابتدائية في مدينة المستقبل التابعة لمركز ومدينة أبوصوير، والتى أقيمت تحت رعاية اللواء أكرم محمد جلال محافظ الإسماعيلية، وفي إطار تفعيل دور الجمعيات الأهلية ومنظمات المجتمع المدني في دعم التنمية المستدامة مصر 2030والمشاركة جنبًا إلى جنب مع الأجهزة التنفيذية من أجل خدمة المجتمع وتنمية البيئة.

وذلك بحضور مها الحفناوي وكيل وزارة التضامن الاجتماعي بالإسماعيلية، مها السيد رئيس مركز ومدينة أبوصوير وأحمد الصولي رئيس لجنة خدمات مدينة المستقبل.

وأكد السكرتير العام المساعد أن المحافظة بكامل أجهزتها التنفيذية تسعى جاهدة لتنمية مدينة المستقبل وتقديم كافة الخدمات الطبية والعلاجية لقاطني المدينة.

وأشاد السكرتير العام المساعد بالأطباء المشاركين بالقافلة، موجهًا بتسهيل وتيسير الإجراءات لكبار السن وذوي الهمم.

ومن جانبها، أشارت مها الحفناوي وكيل وزارة مديرية التضامن الاجتماعي بالإسماعيلية، إلى أن القافلة الطبية ضمت عدة تخصصات طبية مختلفة (باطنة، نساء، أطفال، ورمد)، هذا إلى جانب تقديم ٥١ نظارة طبية مجانية لعدد من الحالات الطبية التي تحتاج لذلك.

وأضافت الحفناوي أن القافلة الطبية قامت بتوقيع الكشف الطبي على 421 مواطنا من أهالي المنطقة، حيث استقبلت عيادة الرمد 148 حالة وعيادة الباطنة 139وعيادة النساء 84 سيدة، بينما استقبلت عيادة الأطفال 50 طفلا.

كما تفقد السكرتير العام المساعد الندوة التي تم تنظيمها من قبل الرائدات الريفيات التابعين لمديرية التضامن الاجتماعي بالإسماعيلية، عن أهمية المحافظة على البيئة وعدم إلقاء المخلفات في الصرف الصحي وتوعية الأهالي عن أهمية المشاركة المجتمعية في الحفاظ على نظافة الشارع والبيئة المحيطة بنا هذا إلى جانب ضرورة المحافظة على المسطحات الخضراء.

كما تطرقت الندوة إلى الحديث عن أهمية محو الأمية ودور التعليم في بناء الأمم والشعوب والحرص على تعليم الأبناء وعدم التسرب من التعليم، بالإضافة إلى أهمية التوجه إلى الوحدات الصحية.

ومن الجدير ذكره أن هذه القافلة الطبية تعد القافلة الثانية بمدينة المستقبل، وتأتي في إطار حرص محافظ الإسماعيلية وتوجيهاته بالارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين بمدينة المستقبل.