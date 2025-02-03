الذهب الأخضر.. زراعة 4197 فدانا بمحصول الكتان بغيطان محافظة الشرقية

الشرقية- فتحية الديب

محصول الكتان يعد من أقدم محاصيل الألياف، ومن المحاصيل المربحة كما أنه ليس له أى مخلفات، أليافه تستخدم في صناعة الأقمشة، وبذوره تستخرج منها الزيوت، وأنه محصول مربح وذو عائد اقتصادي كبير، في حالة زراعته بطريقة صحيحة.

وقال المهندس أشرف طه نصير مدير عام الزراعة بالشرقية، لـ"اليوم السابع"، إنه تم زراعة 4197 فدانا بتخطى المستهدف زراعته بـ 2197 لموسم 2024- 2025، لكونه محصول ذو عائد اقتصادي مربح للفلاح.

وأردف مدير عام الزراعة، أن الكتان نبات شتوى يتراوح طوله من 50 إلى 120 سم وسمكه من 5 و1 إلى 3 مم، وذلك متوف حسب الصنف والظروف البيئية التى ينمو فيها، والكتان من محاصيل الألياف التي تزرع في مصر للحصول علي أليافه لصناعة النسيج وبذوره لاستخراج الزيت الحار تستخدم أليافه في العديد من الصناعات الهامة مثل صناعة المنسوجات الكتانية وأقمشة قلوع المراكب وخراطيم الحريق وأوراق الطباعة، والبنكنوت، ومن بذور الكتان يستخرج زيت الطعام، "الزيت الحار" كما يستعمل الزيت المغلي منه، في صناعة البويات والورنيشات كما يستخدم ساس الكتان "الخشب بعص فصل الألياف " في صناعة الخشب الحبيبي.

وتابع مدير عام الزراعة، أن الزراعة فى النصف الأول من شهر نوفمبر وتنجح زراعة الكتان فى الأراضى الجديدة الاراضي الزراعية الطينية الخفيفة أو الصفراء وويتجنب. زراعته في الأراضي المالحة أو الموبوء بالحشائش.

وأشار إلى أن الكتان محصول ثنائي الغرض حيث ينتج الزيوت والألياف ويتم زراعة، 6أصناف من الكتان وهى جيزه 9 و11 و12.وسخا 3 و5 و6، وهى أصناف مقاومة للأمراض مثل الرقاد واللفحة والصدأ والبياض الدقيقى ومبكرة فى النضج. ويتم حصاد الكتان فى الثلث الأخير من شهر أبريل.