افتتاح أول سوق حضارى بمدينة العاشر من رمضان اليوم

الشرقية- فتحية الديب

استكمالًا لخطة تحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين، وتوفير أسواق حضارية بديلة عن العشوائية للبائعين، يستعد مجلس أمناء العاشر من رمضان، لافتتاح أبرز وأول سوق حضاري داخل المدينة ذات القلعة الصناعية، اليوم فى الحادية عشر صباحا، بحضور المهندس حازم الأشمونى محافظ الشرقية وذلك للتخفيف على المواطنين وطرح السلع بأسعار مخفضة، وذلك فى إطار حرص الدولة على توفير بيئة تجارية منظمة وآمنة للبائعين والمستهلكين،ويمثل إضافة جديدة لمنظومة الأسواق الرسمية داخل المدينة.

ويعد سوق مدينة العاشر من رمضان أول وأبرز الأسواق الحضارية الجديدة بالمدينة،و يقع فى المجاورة السابعة عشر بمدينة العاشر من رمضان، وتم إنشاؤه على مساحة بلغت نحو 400 متر، والغرض من انشائه لمواجهة الأسواق العشوائية غير المنظمة والحد من مخالفات الباعة الجائلين والتعديات على الأرصفة والطرق العامة، ويضم 141 باكية للقضاء على الأسواق العشوائية، فضلا عن عرض المنتجات بأسعار عادلة، والسوق بجميع وسائل الحماية والأمان مع المرافق اللازمة (مياه – كهرباء – صرف صحي)

كما أن السوق مزود بعدد و4 دورات مياه اثنين رجالي واثنين حريمي كل واحد منهم يضم 4 حمامات بداخله، وعمال نظافة، ومتابعة بصفة مستمرة من المجلس.