رئيس جهاز مدينة العاشر من رمضان يتفقد سوق الباكيات استعدادًا للافتتاح الرسمN

الشرقية-فتحية الديب

في إطار الاستعدادات النهائية لافتتاح سوق الباكيات التابع لمجلس أمناء مدينة العاشر من رمضان، أجرى المهندس علاء عبد اللاه مصطفى، رئيس جهاز تنمية المدينة، جولة تفقدية داخل السوق، للاطمئنان على جاهزية الباعة واستقرار حركة البيع والشراء، وذلك استعدادًا للافتتاح الرسمي يوم الاثنين المقبل، بحضور المهندس حازم الأشموني، محافظ الشرقية.

وشملت الجولة متابعة التجهيزات النهائية بالسوق، والتأكد من توافر كافة الخدمات والمرافق اللازمة لضمان تشغيله بكفاءة، فضلًا عن الوقوف على احتياجات الباعة الجائلين الذين تم تسكينهم داخل السوق وفقًا لخطة الجهاز ومجلس الأمناء لتنظيم النشاط التجاري بالمدينة.

وأكد رئيس الجهاز خلال الجولة حرص الدولة على توفير بيئة تجارية منظمة وآمنة للبائعين والمستهلكين، مشددًا على أهمية التزام الجميع بالضوابط التنظيمية للحفاظ على المظهر الحضاري للسوق، الذي يمثل إضافة جديدة لمنظومة الأسواق الرسمية داخل المدينة.

ومن المقرر أن يشهد الافتتاح الرسمي للسوق يوم الاثنين المقبل، بحضور محافظ الشرقية وعدد من القيادات التنفيذية، وذلك في إطار جهود الدولة لدعم المشروعات الخدمية والتنموية التي تسهم في تحسين جودة الحياة للمواطنين.