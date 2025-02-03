احذر شلل النحافة.. مدرب هندى يفقد 10 كيلو فى أسبوعين ويخسر قدمه

كتبت: دانه الحديدى

يسعى الجميع للوصول إلى الوزن المثالى في أسرع وقت ممكن، لأن طول الفترة التى يستلزمها لاتباع نظام غذائى لفقدان الوزن قد يسبب حالة من الإحباط وصعوبة تحمل الحرمان من العديد من الأطعمة المحببة، لذلك يلجأ الكثيرون للبحث عن أسرع الطرق لخسارة أكبر عدد من الكيلوجرامات في أقل فترة زمنية ممكنة، دون الانتباه إلى المخاطر الصحية الذى قد يسببها الفقدان السريع للوزن، والتي تصل أحيانًا لمضاعفات صحية خطيرة.

تسبب هوس الفقدان السريع للوزن، وفقًا لمقالة نشرتها جريدة "Indian express"، إلى إصابة مدرب رياضى هندى، يبلغ من العمر 30 عامًا، بحالة تسمى بـ"شلل النحافة"، والتي أدت إلى عدم قدرته على تحريك قدمه اليمنى، وذلك نتيجة لإتباعه نظام غذائى ورياضى قاسى أدى إلى فقدانه 10 كيلو جرامات من وزنه خلال إسبوعين فقط.

لماذا يحدث "شلل النحافة" عند فقدان الوزن بسرعة؟

شلل النحافة هي حالة طبية نادرة، تحدث عند اتباع الشخص لنظام غذائى قاسٍ يهدف إلى فقدان وزنه بسرعة، وهو ما يتسبب إلى فقدان الساقين إلى الدهون بوتيرة سريعة، بما يتسبب في إحداث ضغط كبير الأعصاب المتحكمة في الحركة والإحساس بمنطقة أسفل الساق والقدم والأصابع، وبالتالي حدوث شلل مؤقت بالقدمين أو بقدم واحدة، كما في حالة المدرب الهندى.

ويعد ضعف الأطراف السفلية وفقدان السيطرة على الحركة أبرز أعراض شلل النحافة، لكنها حالة طبية يمكن علاجها خاصة إذا تم التدخل الطبي في وقت مبكر من حدوث الأعراض، ولا يتحمل النظام الغذائي القاسى المسئولية وحدة، حيث حذرت الجريدة أيضًا من التدريب الرياضى المفرط، بهدف خسارة الوزن والوصول للجسد الرياضى المثالى بسرعة، لأن التدريب القاسى قد يؤدى في كثير من الأحيان إلى خلع الكتفين وآلام الظهر وآلام الرقبة، بالإضافة إلى التأثير السىء على مفصل الورك، وقد يتطور الأمر إلى وقوع إصابات شديدة في الظهر والأطراف السفلية تحتاج لإجراء عمليات جراحية.

شلل النحافة ليس المشكلة الوحيدة لخسارة الوزن بسرعة

ولا يعد "شلل النحافة" هو المشكلة الصحية الوحيدة التي تتسبب بها الخسارة السريعة للوزن، حيث يعد فقدان العضلات هو المشكلة الصحية الأكثر شيوعًا في تلك الحالات، لأنه عند غياب الدهون بشكل أسرع من المعتاد، يضطر الجسم إلى تكسير العضلات للحصول على الطاقة، وهو ما يتسبب فى الضعف وانخفاض التمثيل الغذائي، وأيضًا صعوبة الحفاظ على فقدان الوزن.



كما يؤدي فقدان الوزن السريع، إلى نقص العناصر الغذائية، خاصة الفيتامينات مثل فيتامين ب12 والمعادن مثل البوتاسيوم والمغنيسيوم، مسببًا التعب والدوار وتساقط الشعر وضعف المناعة، كذلك تنتشر الإصابة بحصوات المرارة عند الخسارة السريعة للوزن، بسبب إفراز الجسم للكوليسترول بشكل زائد عن المطلوب، مما قد يشكل الحصوات المرارية.

المعدل المناسب لفقدان الوزن مع الحفاظ على صحة أجسامنا

يعد فقدان كيلو واحد أسبوعيًا، المعدل الأنسب لفقدان الوزن دون مخاطر، لأنه يمنع الجسم من فقدان العضلات أو تباطؤ التمثيل الغذائي، مع إتباع نظام غذائي متوازن غنيا بالبروتين والدهون الصحية والألياف والفيتامينات والكربوهيدرات المعقدة، مع ممارسة الرياضة للحفاظ على الكتلة العضلية تزامنا مع حرق الدهون، بجانب الحصول على عدد ساعات كافية من النوم.