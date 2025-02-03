أخبار مصر.. الطقس غدا الثلاثاء.. شبورة كثيفة صباحا وبرودة شديدة ليلا

نشر اليوم السابع على مدار الساعات القليلة الماضية، العديد من الأخبار والتقارير الهامة، كان من أبرزها توقع الهيئة العامة للأرصاد الجوية، أن يسود غدًا الثلاثاء 4 فبراير 2025، طقس معتدل الحرارة نهارًا على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية وشمال الصعيد، دافئ على جنوب سيناء وجنوب الصعيد، شديد البرودة ليلًا وفي الصباح الباكر على أغلب الأنحاء.

وفيما يلى موجز أخبار مصر للساعة السادسة مساءً..

توجيهات رئاسية بمواصلة تطوير المنشآت والمبانى الخاصة بالتعليم العالى

وجه الرئيس عبد الفتاح السيسى، بمواصلة استكمال تطوير المنشآت والمباني الخاصة بمنظومة التعليم العالي، وتطبيق نظم وبرامج الرقمنة لتطوير وتحديث التعليم العالي وكافة مجالات البحث العلمي، وذلك في إطار تنفيذ استراتيجيات الدولة لتحسين جودة التعليم الجامعي وما بعد الجامعي والبحث العلمي، وربط التعليم العالي ومجالات البحث العلمي في مصر بسوق العمل واحتياجات التنمية، بما في ذلك عن طريق التركيز على المؤسسات التعليمية والبحثية المتخصصة في المجالات والدراسات العلمية والتطبيقية المرتبطة بالتكنولوجيا والذكاء الاصطناعي والرقمنة والهندسة.

الحكومة: نستهدف تحويل مصر للمقصد السياحى الأكثر تنوعا فى العالم.. إنفوجراف

نشر المركز الإعلامي لمجلس الوزراء، تقريرًا تضمن إنفوجرافات تسلط الضوء على مستهدفات الدولة لتصبح المقصد السياحي الأكثر تنوعًا في العالم، وذلك في إطار استراتيجية ترويج السياحة.

وزير الخارجية يؤكد للمبعوث الأمريكى ضرورة استدامة وتثبيت وقف إطلاق النار بغزة

جري اتصال هاتفي بين بدر عبد العاطي وزير الخارجية والهجرة، أمس الأحد مع ستيف ويتكوف المبعوث الأمريكي الخاص للشرق الأوسط. حماية المستهلك: 2 مليون جنيه غرامة التخفيضات الوهمية فى الأوكازيون الشتوى أكد إبراهيم السجيني، رئيس جهاز حماية المستهلك، أن الجهاز يُتابع عن كثب قرار الدكتور شريف فاروق وزير التموين والتجارة الداخلية بشأن بدء التصفية الموسمية الأولي " الأوكازيون الشتوي" فضلًا عن متابعة لكافة العروض الترويجية والتخفيضات سواء في المحال التجارية أو عبر منصات التجارة الإلكترونية ومواقع التواصل الاجتماعي، وذلك للتأكد من جدية العروض وعدم تضليل أو خداع المستهلكين، مُشددا علي عدم التهاون وإنفاذ القانون حيال المخالفين. التعليم العالى: إطلاق مبادرة جديدة قريبا لتحويل الابتكارات لمنتجات اقتصادية أعلن وزير التعليم العالي والبحث العلمي، الدكتور أيمن عاشور، عن إطلاق مبادرة جديدة قريبًا لتحويل الابتكارات إلى منتجات اقتصادية بقيمة 100 مليار جنيه، مؤكدًا أن كل إقليم تنموي سيتم ربطه باحتياجات الصناعة ومؤسسات الدولة، مما يتيح لمجالس الجامعات والبحث العلمي العمل وفق خطط تلبي متطلبات السوق والاقتصاد الوطني. وزير الدولة للإنتاج الحربى يلتقى رؤساء تحرير الصحف اليومية أكد المهندس محمد صلاح الدين مصطفى وزير الدولة للإنتاج الحربي، تقديره للدور الهام الذي تقوم به الصحافة ومختلف الوسائل الإعلامية لتعزيز الوعي المجتمعي، ونشر المعرفة لدى المواطنين من خلال تناولها لمختلف القضايا وعلى رأسها القضايا التي ترتبط بمصالح الوطن داخليًا وخارجيًا، وإتاحة ونشر الحقائق وتوضيح الرؤى ودحض الشائعات، جاء ذلك خلال اللقاء الموسّع الذي عقده الوزير مع رؤساء تحرير الصحف اليومية، بديوان عام وزارة الإنتاج الحربي بالعاصمة الإدارية الجديدة.

وزارة العمل: 1575 فُرصة عمل جديدة فى 48 شركة خاصة فى 12 مُحافظة