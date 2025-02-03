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تحذير من أجواء شديدة البرودة ليلا.. حالة الطقس وأهم الظواهر الجوية اليوم الإثنين

الإثنين، 03 فبراير 2025 10:14 ص
تحذير من أجواء شديدة البرودة ليلا.. حالة الطقس وأهم الظواهر الجوية اليوم الإثنين حالة الطقس
كتب ـ محمود راغب

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كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، تفاصيل حالة الطقس اليوم الإثنين 3-2-2025 ، تزامنا مع استمرار اعتدال درجات الحرارة خلال ساعات النهار ، واستمرار الأجواء الشتوية شديدة البرودة ليلا.

وينشر "اليوم السابع" تفاصيل حالة الطقس اليوم الإثنين 3-2-2025 ، كما يلى :

طقس معتدل الحرارة نهارًا على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية وشمال الصعيد.

طقس مائل للدفء على جنوب سيناء وجنوب الصعيد.

طقس شديد البرودة ليلًا وفي الصباح الباكر على أغلب الأنحاء.

شبورة مائية صباحًا كثيفة على مناطق من شمال البلاد حتى شمال الصعيد.

الشبورة تكون كثيفة على الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء.

وأوضحت هيئة الأرصاد، درجات الحرارة العظمى والصغرى المتوقعة، اليوم، على النحو الآتي: القاهرة العظمى 22 درجة والصغرى 12، والإسكندرية العظمى 21 والصغرى 11، ومطروح العظمى 20 درجة والصغرى 10، وسوهاج العظمى 24 درجة، والصغرى 10، وقنا العظمى 27 درجة والصغرى 11، وأسوان العظمى 28 درجة والصغرى 14 درجة.

 







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