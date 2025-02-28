مكى بيحب الطير والحيوانات فى الغاوى.. تعمل إيه تربية حيوان أليف في نفسيتك

كتبت إيناس البنا

كشف البرومو الترويجي لمسلسل الغاوى للنجم أحمد مكى رمضان 2025، عن حبه للطير والحيوانات، ويقدم مكى فى المسلسل الدراما الشعبية للمرة الأولى فى مشواره الفنى، حيث ظهرت لقطات تعرض قيامه بتربية الحمام والطيور، ونعرض فيما يلي فوائد تربية الطيور والحيوانات الأليفة على الصحة النفسية وعلى الطفل أيضًا.

فوائد تربية الحيوانات الأليفة

ـ تتمتع الحيوانات الأليفة ببعض الفوائد الصحية القوية سواء الصحة الجسدية أو العقلية التي يمكن أن توازى متعة احتضان صديق .

ـ يمكن للحيوانات الأليفة، وفقا لموقع help guide أن تقلل من التوتر والقلق والاكتئاب، وتخفف من الشعور بالوحدة، وتشجع على ممارسة الرياضة والمرح، بل وحتى تحسين صحة القلب والأوعية الدموية.

ـ تربية الحيوانات الأليفة يمكن أن تساعد الأطفال على النمو بشكل أكثر أمانًا ونشاطًا، كما توفر الحيوانات الأليفة رفقة لكبار السن ولكن ربما الأهم من ذلك، أن الحيوان الأليف يمكن أن يضيف فرحة حقيقية وحبًا غير مشروط إلى حياتك.

ـ أظهرت الدراسات أن أصحاب الحيوانات الأليفة أقل عرضة للإصابة بالاكتئاب من الذين ليس لديهم حيوانات أليفة.

ـ الأشخاص الذين لديهم حيوانات أليفة لديهم ضغط دم أقل في المواقف العصيبة مقارنة بالأشخاص الذين ليس لديهم حيوانات أليفة.

ـ اللعب مع أي حيوان أليف آخر يمكن أن يرفع مستويات السيروتونين والدوبامين، مما يساعد على التهدئة والاسترخاء والشعور بالسعادة.

ـ يمتلك أصحاب الحيوانات الأليفة مستويات أقل من الدهون الثلاثية والكوليسترول (مؤشرات أمراض القلب) من الذين لا يملكون حيوانات أليفة.

ـ يعيش مرضى النوبات القلبية الذين يمتلكون حيوانات أليفة لفترة أطول من أولئك الذين لا يمتلكونها.

ـ أصحاب الحيوانات الأليفة الذين تزيد أعمارهم عن 65 عامًا يقومون بزيارة أطبائهم أقل بنسبة 30 % من أولئك الذين ليس لديهم حيوانات أليفة.

فوائد الحيوانات الأليفة للأطفال

ـ الأطفال الذين يكبرون مع الحيوانات الأليفة يتعلم الكثير منهم أيضًا المسئولية والرحمة والتعاطف.

ـ يمكن أن يساعد وجود حيوان أليف فى المنزل في توفير شعور بالأمان لدى الأطفال، كما يمكن أن يساعد في تخفيف قلق الانفصال لدى الأطفال عندما لا يكون الأب والأم متواجدين.

ـ الحصول على حب ورفقة حيوان أليف يمكن أن يجعل الطفل يشعر بأهميته ويساعده على تطوير صورة ذاتية إيجابية.

ـ الأطفال الذين يرتبطون عاطفياً بحيواناتهم الأليفة هم أكثر قدرة على بناء علاقات مع الآخرين.

ـ أظهرت الدراسات أيضًا أن الحيوانات الأليفة يمكن أن تساعد في تهدئة الأطفال العدوانيين بشكل مفرط.

يمكن أن يساعد الحيوان الأليف في تنمية عقل صغير ومتوسع من خلال تعليم الطفل التعاطف والتفهم، فيمكن للأطفال التحدث مع حيواناتهم الأليفة دون خوف من الرفض، مما يمكنهم من بناء ثقتهم، وحتى مفرداتهم.

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