اليوم العالمى للكلاب.. هل تؤثر تربية الحيوانات الأليفة فى المنزل على صحتك العقلية

كتبت نهير عبد النبى

تربية الحيوانات الأليفة من أكثر الأشياء التي ينصح بها البعض وخصوصًا من يعانون من الوحدة والاكتئاب، ويعتبر الكلاب من أكثر الحيوانت الأليفة التي يفضلها الكثيرون في التربية.

وفى اليوم العالمى لهم فهناك فوائد صحية ونفسية لتربية الكلاب في المنزل وحسب ما ذكره موقع jollyes فبصرف النظر عن الأدوية والعلاجات التقليدية، ينظر الكثير من الناس إلى فوائد الحيوانات للصحة العقلية ولكن هل الكلاب جيدة للصحة العقلية؟

قد وجدت الدراسات أنه يمكن، في الواقع، أن يكون لها تأثير إيجابي على مشاعر الاكتئاب والقلق حتى مجرد النظر إلى صورة كلب تبين أنه كافٍ لتعزيز الحالة المزاجية المنخفضة.

بالإضافة إلى مجرد الاستمتاع بالتواجد حولك، فإن امتلاك كلب يمكن أن يحسن الأعراض بعدة طرق مختلفة، بما في ذلك:

-زيادة النشاط البدني، والذي يمكن أن يطلق الاندورفين الذي يشعرك بالسعادة

-تقليل مشاعر الوحدة من خلال توفير الرفقة وفرصة التعرف على أشخاص جدد

-إعطاء الهيكل والروتين والشعور بالهدف لليوم

-توفير الحب غير المشروط

هل تستطيع الكلاب الشعور بالاكتئاب والقلق؟

الكلاب حيوانات حساسة للغاية نفحة واحدة من الرائحة أو ضجيج طفيف في الشجيرات ولا بد أن تلتقطها. وذلك لأن لديهم أكثر من 220 مليون مستقبل شمي - مقارنة بخمسة ملايين فقط لدى البشر.

ومن الموثق أيضًا أنهم قادرون على عكس بعض سلوكياتنا، مثل الإثارة عندما نكون متحمسين، أو اكتشاف خوفنا في المواقف الخطرة ولكن هل يمكن للكلاب أن تشعر بالاكتئاب والقلق لدى الناس؟

وقد وجدت الدراسات أنهم قادرون على التعرف على الحالات العاطفية الإيجابية والسلبية لدى البشر وخاصة في أفراد أسرهم.

بالإضافة إلى ذلك، يعتقد أن الكلاب قادرة بالفعل على شم رائحة الاكتئاب نظرًا لأنها تستطيع استشعار التغيرات في الفيرومونات والهرمونات والمواد الكيميائية في الدماغ، بنفس الطريقة التي تكون بها الكلاب المنبهة للنوبات قادرة على تحذير أصحابها من نوبة صرع وشيكة.

كما أنهم قادرون على الربط بين هذه الروائح ولغة الجسد وتعبيرات الوجه للكشف عن سلوكنا العام.

عند الشعور بأن مالكهم لا يشعر بالسعادة الشديدة، يعتقد أنهم يظهرون علامات التعاطف تجاه البشر، مثل:

-البقاء أقرب أو متابعة أكثر من المعتاد

-وضع مخلبهم أو رأسهم علينا

-لعق أيدينا أو وجوهنا

-جلب لنا لعبتهم المفضلة

في المرة القادمة التي تشعر فيها بالإحباط قليلًا، لاحظ سلوك الجرو الخاص بك ولاحظ ما إذا كان يحاول إبهاجك.

هل تساعد الكلاب في القلق؟

من التأمل إلى العلاج، هناك الكثير من الأساليب المجربة والمختبرة التي يعتقد أنها تساعد في تخفيف مشاعر القلق، ولكن هل تساعد الكلاب في التخلص من القلق؟

أظهرت الدراسات أن أولئك الذين يمتلكون صديقًا رقيقًا لديهم معدل ضربات قلب أقل أثناء الراحة من أولئك الذين لا يملكون ذلك، مما قد يؤدي إلى انخفاض مستويات القلق بشكل عام.