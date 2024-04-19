كيف تتجنب الإصابة بحساسية الحيوانات الأليفة؟

كتب حسام الشقويرى

يقبل الكثير من الأشخاص على تربية الحيوانات الاليفة في المنزل وفى مقدمتها الكلاب والقطط والتى تتسبب في بعض الأوقات في الإصابة بما يسمى بحساسية الحيوانات الأليفة، والتي تنتقل للإنسان في الغالب بواسطة وبر الحيوان الذى يستقر في الأثاث والسجاد وغبار المنزل وفقًا لما نشره موقع allergyasthmanetwork

أعراض حساسية الحيوانات الأليفة

يمكن أن يسبب "وبر الحيوانات الأليفة" ردود فعل عند استنشاقها أو دخولها في العين أو ملامستها للجلد. ومجرد المشي في غرفة بها قطة أو كلب يمكن أن يسبب أعراضًا، وقد يؤدي لمس الحيوان أو لعقه إلى الحكة و يمكن أن تحدث ردود الفعل في غضون دقائق أو قد تتأخر لساعات بعد التعرض.

ويعد العثور على منزل جديد للحيوان الأليف هو الطريقة الأكثر فاعلية لتقليل مستويات مسببات الحساسية للحيوانات الأليفة في المنزل.

وبمجرد إخراج القطة أو الكلب من المنزل، قد لا تتحسن الأعراض لأسابيع أو حتى أشهر، حيث تنخفض مستويات الحساسية ببطء شديد. وقد يساعدك التنظيف وإزالة السجاد والأثاث.

وبالنسبة لمعظم مالكي الحيوانات الأليفة، يعد العثور على منزل جديد لحيوان أليف محبوب خيارًا صعبًا، خاصةً عندما يكون هناك ارتباط عاطفي بحيوانهم ويعد تناول أدوية الحساسية ، خاصة عندما تعلم أنك ستتعرض للحيوانات الأليفة أو الحيوانات ، هو أحد الخيارات التي يجب مناقشتها مع أخصائي الحساسية.

توصيات لتجنب حساسية الحيوانات الاليفة

قصر الحيوانات الأليفة على منطقة واحدة من المنزل عندما تكون في الداخل.



احرص دائمًا على إبعاد الحيوانات الأليفة عن غرفة النوم.



قم بتغطية الأسرة والوسائد بأغلفة مقاومة للحساسية. غالبًا ما يكون من الصعب للغاية إزالة المواد المسببة للحساسية من الحيوانات الأليفة التي ربما تكون قد دخلت في المراتب والوسائد.



استخدم مكنسة كهربائية ذات فلتر يوميًا.



استبدل السجاد والأثاث المنجد والستائر الثقيلة ومجمعات الغبار بأرضيات خشبية صلبة أو أثاث قابل للغسل. وركز على غرفة النوم فعلى الرغم من أنه لا يجب أن تسمح لحيوانك الأليف التواجد في هذه الغرفة ، الا انه لا يزال بإمكان التطاير عبر الهواء وعلى ملابسك.



ومن غير المحتمل أن يؤدي غسل قطتك أو كلبك إلى أي اختلاف كبير، وتظهر الأبحاث أن فوائد الغسيل مؤقتة لدرجة أنه من غير المحتمل أن تستحق الجهد أو الضيق للحيوان الأليف.