ما هو مرض"تعفن الدم".. الأسباب وأبرز الأعراض

كتبت: دانه الحديدى

مرض تعفن الدم هو واحد من المضاعفات الصحية الخطيرة التى يمكن أن تحدث فى حالة الإصابة بالعدوى، وذلك بسبب تفاعل الجهاز المناعى بشكل عنيف وغير صحيح مع العدوى، ويبدأ فى مهاجمة أعضاء الجسم، بما يتسبب فى إلتهابات شديدة قد تؤدى إلى تلف الأنسجة وفشل الأعضاء والوفاة.

ويعد تعفن الدم حالة طبية طارئة، كلما تم التعامل معها بسرعة زادت فرصة إنقاذ حياة المريض.

أسباب الإصابة بتعفن الدم



ووفقا لموقع كليفلاند كلينك، تعد العدوى البكتيرية أحد أهم أسباب الإصابة بتعفن الدم، كما تعد العدوى الفطرية والطفيلية والفيروسية من الأسباب المحتملة لتسمم الدم، وذلك عندما تتسبب العدوى في حدوث تفاعل متسلسل في جميع أنحاء الجسم مما يتسبب في خلل في وظائف الأعضاء.

ومن أنواع العدوى التى تصيب أعضاء الجسم ويمكن أن تتسبب فى تعفن الدم، ما يلى:

الإلتهاب الرئوى

عدوى المسالك البولية خاصة فى حالة وجود قسطرة

إلتهاب الزائدة الدودية

عدوى في تجويف البطن

التهابات المرارة أو الكبد.

التهابات الدماغ أو النخاع الشوكي.

الجروح أو الالتهابات أو الفتحات المصنوعة باستخدام القسطرات والحقن الوريدي.

أعراض الإصابة بتعفن الدم

يمكن أن يؤثر تعفن الدم على العديد من المناطق المختلفة في الجسم، وبالتالي هناك العديد من الأعراض المحتملة، على رأسها:

طفح جلدي يسبب بقع صغيرة حمراء داكنة على بشرتك

مشاكل في البول

انخفاض الطاقة

معدل ضربات قلب سريع

انخفاض ضغط الدم

الحمى أو انخفاض حرارة الجسم بشكل كبير

ارتعاش أو قشعريرة .

بشرة دافئة أو متعرقة.

ارتباك أو اضطراب.

فرط التنفس أو ضيق التنفس.

ألم شديد أو انزعاج

الفئات الأكثر عرضة للإصابة بالمرض



يوجد عدد من الفئات تعد الأكثر عرضة للإصابة بالمرض، مثل:

الأشخاص فوق 65 عاما

مرضى السكر والسمنة

مرضى السرطان

مرضى الكلى

ضعف الجهاز المناعى

وجود إصابات خطيرة مثل الحروق أو الجروح الكبيرة.

تركيب قسطرة أو أنابيب وريدية أو أنابيب تنفس

الأطفال حديثى الولادة

علاج تعفن الدم



كلما بدأ العلاج بشكل سريع ، زادت فرصة الشفاء للمريض، والذى يحتاج فور تشخيصه البقاء فى غرفة رعاية مركزة، والعلاج بالمضادات الحيوية ومدرات البول، وفى بعض الأحيان قد تجرى عملية جراحية للمريض لإزالة الأنسجة التالفة.