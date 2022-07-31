تسمم الدم.. علامات تحذير مفاجئة يجب البحث عنها.. الشحوب والحمى منها

كتبت إيناس البنا

تعفن الدم أو تسمم الدم يمكن أن يكون حالة طبية خطيرة يتسبب في إطلاق مواد كيميائية في تيار الدم، ويمكن أن يكون هذا نتيجة إصابة أو عدوى وما إلى ذلك، وهى عدوى خطيرة تحدث عندما تكون البكتيريا في مجرى الدم، على الرغم من اسمها، فإن العدوى لا علاقة لها بالتسم و على الرغم من أن مصطلح "تسمم الدم" ليس مصطلحًا طبيًا، إلا أنه يستخدم لوصف الدم أو تسمم الدم أو تعفن الدم.

وحسب ما ذكره موقع healthline يحدث تسمم الدم عندما تدخل البكتيريا المسببة للعدوى في جزء آخر من الجسم إلى مجرى الدم، ترتبط بعض هذه الأعراض بالأنفلونزا أو بأمراض أخرى ومع ذلك ، إذا كنت قد أجريت عملية جراحية مؤخرًا أو كنت تتعافى من جرح ، فمن المهم أن تتصل بطبيبك على الفور بعد التعرض لهذه العلامات المحتملة لتسمم الدم.

علامات تسمم الدم



فيما يلي بعض علامات تسمم الدم التي يجب البحث عنها :

الشحوب:



إذا لاحظت تغيرًا في لون البشرة، وخاصة الشحوب، فلا تتجاهلها لأنها قد تكون علامة على مشكلة أساسية مثل تعفن الدم.

قشعريرة:



هل شعر الطقس فجأة بالبرودة في الآونة الأخيرة؟ إذا كانت الإجابة بنعم، فقد تكون مصابًا بتسمم الدم ويجب عدم التغاضي عنه.

الخفقان:



يمكن أن يتسبب تسمم الدم أيضًا في الشعور بالرفرفة أو القشعريرة.

الحُمى:



تسمم الدم يمكن أن يسبب الحمى، إذا كنت تعاني من الحمى المستمرة مع أعراض أخرى، فلا تتجاهلها.

الإرهاق:



غالبًا ما يُنظر إلى الإرهاق كعلامة شائعة، وغالبًا ما يتم التغاضي عنه، ومع ذلك ، يمكن أن تسبب حالات مثل تسمم الدم إرهاقًا شديدًا ومتكررًا ويجب عدم إهمالها.