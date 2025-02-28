اليوم السابع
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دعم استثنائى لبطاقات التموين فى رمضان.. تعرف على عدد المستفيدين

الجمعة، 28 فبراير 2025 04:24 م
دعم استثنائى لبطاقات التموين فى رمضان.. تعرف على عدد المستفيدين بطاقة تموين
كتب مدحت وهبة

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فى إطار توجيهات القيادة السياسية للحكومة بتنفيذ حزمة برامج اجتماعية للأسر الأولى بالرعاية تقرر صرف دعمً إضافي لـ10ملايين أسرة من الأكثر احتياجًا والمقيدة على البطاقات التموينية بتكلفة إجمالية 4 مليارات جنيه، حيث تم إقرار زيادة 125 جنيهًا للبطاقات ذات الفرد الواحد، و250 جنيهًا لفردين فأكثر لمدة شهرين ومن المقرر الصرف من شهر رمضان 2025.

 

على جانب آخر، وفى نفس السياق تستمر وزارة التموين والتجارة الداخلية من خلال الشركة القابضة للصناعات الغذائية فى ضخ جميع السلع الغذائية واللحوم والدواجن وياميش رمضان والخضراوات والفاكهة فى كافة فروع "أهلا رمضان "المنتشرة على مستوى محافظات الجمهورية بجانب أيضا توفير المنتجات فى فروع المجمعات الاستهلاكية التابعة للشركة والمنتشرة على مستوى محافظات الجمهورية في اطار حرص الوزارة على تخفيف العبء على المواطنين من خلال حصولهم على سلع غذائية بجودة عالية وبأسعار مخفضة.

 

 







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