وزارة التموين تفتتح أسواق اليوم الواحد بالشرقية على مدار 40 يوما بأسعار مخفضة

كتب مدحت وهبة

تنفيذاً لتوجيهات القيادة السياسية وبناءً على تعليمات الدكتور شريف فاروق وزير التموين والتجارة الداخلية، تواصل مديرية التموين بمحافظة الشرقية تنفيذ مبادرة “أسواق اليوم الواحد” بمختلف المراكز والمدن، بهدف توفير السلع الغذائية بأسعار مخفضة تصل إلى 30% عن مثيلاتها في الأسواق، حيث شهدت مدينتا بلبيس ومنيا القمح اليوم إقامة سوق اليوم الواحد بالتعاون بين المحافظة والشركة القابضة للصناعات الغذائية وشركات القطاع الخاص وكبار التجار، حيث لاقى السوق إقبالًا كبيرًا من المواطنين الراغبين في استمرار هذه المبادرة بشكل دائم، نظراً لما تقدمه من تخفيف للأعباء وتوفير السلع الأساسية بجودة عالية وأسعار مناسبة

كان الدكتور شريف فاروق وزير التموين والتجارة الداخلية، قد اشاد بالتنظيم المتميز لأسواق اليوم الواحد بمحافظة الشرقية، مؤكداً على الدور المحور، الذي تقوم به الشركة القابضة للصناعات الغذائية في توفير السلع الأساسية بجودة عالية وأسعار مناسبة، وأن هذه المبادرات تأتي في إطار استراتيجية الوزارة لتنفيذ توجيهات القيادة السياسية بتخفيف الأعباء عن المواطنين، مشيدًا بالتعاون المثمر بين الشركة القابضة والجهات التنفيذية في المحافظة.

وأشار الوزير إلى أن الوزارة مستمرة في توسيع نطاق هذه المبادرات وتعميمها على مختلف المحافظات لضمان توفير السلع الأساسية لجميع المواطنين بأسعار تنافسية، مؤكداً أن هناك متابعة مستمرة لضمان جودة المنتجات وتوفير الكميات المناسبة لتلبية احتياجات المواطنين.

من جانبه عبدالكريم عوض الله وكيل وزارة التموين بالشرقية أن المديرية كثّفت جهودها لتنفيذ هذه المبادرات التي تهدف إلى تخفيف العبء عن المواطنين وتقديم كافة صور الدعم الممكنة، كما أن سوق اليوم الواحد يوفر جميع السلع الغذائية الأساسية مثل الزيت، السكر، المكرونة، الأرز، السمن، الألبان، الجبن بأنواعها، البقوليات، الخضروات، والفواكه، إلى جانب السلع غير الغذائية، وذلك بأسعار تنافسية تلبي احتياجات المواطنين وأن مديرية تموين الشرقية نفّذت أسواق اليوم الواحد على مدار 40 يوماً متتالية للأسبوع العاشر على التوالي، مؤكداً أن العمل جارٍ على تعميم هذه المبادرة في جميع مراكز ومدن المحافظة لتحقيق أكبر استفادة ممكنة، كما أشار إلى أن المديرية تتابع بشكل يومي سير العمل في هذه الأسواق لضمان الالتزام بجودة المنتجات والأسعار المخفضة.

أوضح وكيل الوزارة أن مديرية التموين بالشرقية انتهت من إقامة وافتتاح 18 معرضًا “أهلاً رمضان” بمراكز المحافظة، مع استمرار العمل على الانتهاء من تجهيز باقي المعارض في مختلف المدن والمراكز، لتوفير جميع السلع الغذائية واللحوم والخضروات بأسعار مخفضة لتخفيف العبء والمعاناة عن كاهل المواطنين.