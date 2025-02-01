اليوم السابع
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وزارة التموين تبدأ صرف المقررات لأصحاب البطاقات عن شهر فبراير 2025

السبت، 01 فبراير 2025 12:18 م
وزارة التموين تبدأ صرف المقررات لأصحاب البطاقات عن شهر فبراير 2025 وزارة التموين
كتب مدحت وهبة

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بدأت وزارة التموين والتجارة الداخلية اليوم السبت، صرف مقررات التموين عن شهر فبراير 2025، حيث يتم الصرف لأصحاب البطاقات التموينية بقيمة الدعم المخصص لكل مواطن مقيد على البطاقات، وتوفر الوزارة العديد من السلع، ويتم صرف المنتجات  بقيمة الدعم المخصص لكل مواطن مقيد على البطاقات.

على جانب آخر، تحرص وزارة التموين والتجارة الداخلية بقيادة الدكتور شريف فاروق وزير التموين على إقامة أسواق اليوم الواحد بمختلف المحافظات على مستوى الجمهورية، حيث افتتحت الوزارة بالتعاون مع وزارة التنمية المحلية والمحافظين أكثر من 100 فرع لأسواق اليوم الواحد، حيث توفر الوزارة من خلال الشركة القابضة للصناعات الغذائية والشركات التابعة السلع والمنتجات الغذائية بتخفيضات تصل إلى 30%، في إطار الحرص على تخفيف العبء على المواطنين.







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وزارة التموين

صرف سلع بطاقات التموين

سلع بطاقات التموين

أسعار سلع بطاقات التموين

أسواق اليوم الواحد






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