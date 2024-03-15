6 نصائح للحفاظ على نشاط جسمك أثناء الصيام فى رمضان

كتبت إيناس البنا

نصائح للحفاظ على نشاط جسمك أثناء صيام شهر رمضان أوضح الدكتور هشام العامرى استشارى تغذية علاجية - القصر العينى أنه للحفاظ على صحة جسمك أثناء الصيام يجب اتباع النصائح التالية: 1. وجبة السحور مفتاح البداية الصحية تعتبر وجبة السحور، ضرورية للحفاظ على مستويات الطاقة طوال اليوم، من الضروري تناول وجبة سحور متوازنة تحتوي على الكربوهيدرات المعقدة والبروتين والدهون الصحية، اختر الأطعمة مثل الحبوب الكاملة والفواكه والخضروات ومصادر البروتين الخالية من الدهون مثل البيض أو الزبادي والمكسرات. 2. حافظ على شرب المياه من بعد الإفطار تأكد من شرب الكثير من الماء بين الإفطار والسحور لمنع الجفاف، ويجب الحد من المشروبات التي تحتوي على الكافيين لأنها يمكن أن تؤدي إلى زيادة الجفاف. مع قدوم شهر رمضان، يتطلب الأمر منك الحفاظ على صحتك واتباع نمط حياة صحى نشط، لتستطيع الحفاظ على نمط حياة نشط أثناء الصيام أوضح الدكتور هشام العامرى استشارى تغذية علاجية - القصر العينى أنه للحفاظ على صحة جسمك أثناء الصيام يجب اتباع النصائح التالية:تعتبر وجبة السحور، ضرورية للحفاظ على مستويات الطاقة طوال اليوم، من الضروري تناول وجبة سحور متوازنة تحتوي على الكربوهيدرات المعقدة والبروتين والدهون الصحية، اختر الأطعمة مثل الحبوب الكاملة والفواكه والخضروات ومصادر البروتين الخالية من الدهون مثل البيض أو الزبادي والمكسرات.تأكد من شرب الكثير من الماء بين الإفطار والسحور لمنع الجفاف، ويجب الحد من المشروبات التي تحتوي على الكافيين لأنها يمكن أن تؤدي إلى زيادة الجفاف.



3. اختر الأطعمة الغنية بالعناصر الغذائية للإفطار يعد الإفطار بتناول الأطعمة الغنية بالعناصر الغذائية أمرًا حيويًا لتجديد مخازن الطاقة وتعزيز الصحة العامة، قم بدمج مجموعة متنوعة من الأطعمة في وجبة الإفطار، بما في ذلك الحبوب الكاملة والبروتينات الخالية من الدهون والدهون الصحية والكثير من الفواكه والخضروات. تجنب الأطعمة الثقيلة والمقلية والمصنعة، لأنها يمكن أن تسبب عدم الراحة في الجهاز الهضمي والبطء، استبدلها بالأطباق المشوية أو المخبوزة والتركيز على الشوربة والسلطات والفواكه الطازجة.