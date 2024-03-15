اليوم السابع
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6 نصائح للحفاظ على نشاط جسمك أثناء الصيام فى رمضان

الجمعة، 15 مارس 2024 10:00 ص
6 نصائح للحفاظ على نشاط جسمك أثناء الصيام فى رمضان النشاط
كتبت إيناس البنا

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مع قدوم شهر رمضان، يتطلب الأمر منك الحفاظ على صحتك واتباع نمط حياة صحى نشط، لتستطيع الحفاظ على نمط حياة نشط أثناء الصيام

نصائح للحفاظ على نشاط جسمك أثناء صيام شهر رمضان

أوضح الدكتور هشام العامرى استشارى تغذية علاجية - القصر العينى أنه للحفاظ على صحة جسمك أثناء الصيام يجب اتباع النصائح التالية:

1. وجبة السحور مفتاح البداية الصحية

تعتبر وجبة السحور، ضرورية للحفاظ على مستويات الطاقة طوال اليوم، من الضروري تناول وجبة سحور متوازنة تحتوي على الكربوهيدرات المعقدة والبروتين والدهون الصحية، اختر الأطعمة مثل الحبوب الكاملة والفواكه والخضروات ومصادر البروتين الخالية من الدهون مثل البيض أو الزبادي والمكسرات. 

2. حافظ على شرب المياه من بعد الإفطار

تأكد من شرب الكثير من الماء بين الإفطار والسحور لمنع الجفاف، ويجب الحد من المشروبات التي تحتوي على الكافيين لأنها يمكن أن تؤدي إلى زيادة الجفاف.

3. اختر الأطعمة الغنية بالعناصر الغذائية للإفطار

يعد الإفطار بتناول الأطعمة الغنية بالعناصر الغذائية أمرًا حيويًا لتجديد مخازن الطاقة وتعزيز الصحة العامة، قم بدمج مجموعة متنوعة من الأطعمة في وجبة الإفطار، بما في ذلك الحبوب الكاملة والبروتينات الخالية من الدهون والدهون الصحية والكثير من الفواكه والخضروات. 

تجنب الأطعمة الثقيلة والمقلية والمصنعة، لأنها يمكن أن تسبب عدم الراحة في الجهاز الهضمي والبطء، استبدلها بالأطباق المشوية أو المخبوزة والتركيز على الشوربة والسلطات والفواكه الطازجة.

4. خطط لممارسة التمارين الرياضية الخفيفة قبل الإفطار

ممارسة التمارين الرياضية الخفيفة قبل الإفطار يمكن أن يساعد في تعزيز مستويات الطاقة وتحسين الدورة الدموية، فكر في أنشطة مثل المشي أو التمدد أو اليوجا اللطيفة للحفاظ على نشاط جسمك دون بذل مجهود زائد، مارس التمارين الرياضية لمدة 20-30 دقيقة.

5. نظّم نفسك أثناء الوجبات

تناول الطعام بعناية وتنظيم نفسك أثناء الوجبات يمكن أن يمنع الإفراط في تناول الطعام ويعزز عملية الهضم بشكل أفضل، خذ وقتك لمضغ الطعام جيدًا وتذوق كل قضمة، وتجنب الإسراع في تناول الوجبات، لأن ذلك قد يؤدي إلى الانتفاخ وعدم الراحة. 

6. النوم الصحي أمرا ضروريا 

يعد الحصول على قدر كافٍ من النوم والراحة أمرًا ضروريًا للحفاظ على مستويات الطاقة والصحة العامة خلال شهر رمضان، استهدف الحصول على سبع إلى تسع ساعات من النوم كل ليلة.
 






نصائح للحفاظ على نشاط جسمك أثناء الصيام

شهر رمضان

وجبة السحور




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