هيئة الدواء توجه رسائل هامة للسيدات الحوامل.. اعرف التفاصيل

كتب وليد عبد السلام

كشفت هيئة الدواء عن مجموعة من النصائح الهامة للسيدات الحوامل، مؤكدة أن العلاجات "الطبيعية" أو المكملات التكميلية/ الغذائية ليست كلها آمنة أثناء الحمل، وتتضمن هذه النصائح الآتى:

- عدم التوقف عن تناول الدواء الموصوف دون مراجعة الطبيب المختص.​

- ضرورة استشارة الطبيب أو الصيدلي قبل تناول أي أدوية موصوفة أو غير موصوفة لعلاج بعض الأعراض في الحمل.​

- أهمية التغذية السليمة ويفضل تناول وجبات صغيرة وخفيفة بشكل متكرر، والتقليل من الدهون.​

- شرب الكثير من الماء. ​

- الالتزام بإبلاغ الطبيب أو الصيدلي بجميع الأدوية التي يتم تناولها لتجنب حدوث تفاعلات دوائية أو تكرار للعلاج.​

وقالت هيئة الدواء إنه في حالة حدوث أى آثار جانبية من الأدوية يمكنك إبلاغ مركز اليقظة الصيدلية لتقييم ومتابعة الحالات، ومن ثم اتخاذ الإجراءات الرقابية اللازمة من أجل ضمان مأمونية المستحضرات والمستلزمات الطبية.​