هل الصيام آمن على المرضعة؟ قواعد وشروط

كتبت فاطمة ياسر

أكد الدكتور أحمد راشد استشاري النساء والتوليد في كلية طب عين شمس، أن الصيام أثناء الرضاعة الطبيعية قد يكون آمنًا لبعض الأمهات، لكنه يعتمد على عدة عوامل وشروط يجب اتباعها حتي لا تتعرض المرضعة لأي مضاعفات صحية.

وأضاف، أنه يجب الأخذ في عين الإعتبار قبل قرار الصيام عمر الطفل، وصحة الأم، ونظامها الغذائي، وكل هذا لحمايتها والحفاظ علي صحتها وأيضا صحة طفلها.

وأشار إلي ضرورة استشارة الطبيب قبل إتخاذ قرار الصيام، فإذا كان طفلك حديث الولادة أو أقل من 6 أشهر ويعتمد فقط على حليب الأم، فمن الأفضل استشارة الطبيب قبل الصيام، أما إذا كان يأكل أطعمة صلبة، فقد يكون الصيام أسهل.

مع ضرورة الانتباه إلى كمية الحليب، فالصيام قد يؤثر على إنتاج الحليب إذا لم تحصل الأم على تغذية وسوائل كافية، ولذا من المهم مراقبة علامات نقص الحليب، مثل، قلة بلل الحفاضات عند الطفل، والبكاء الطفل المستمر بسبب الجوع، وقلة امتلاء الثدي بالحليب.

وأضاف إلي ضرورة وأهمية التغذية السليمة، وذلك للحفاظ على الحليب وصحة الأم، فيجب تناول وجبة متوازنة في السحور تحتوي على البروتين، الألياف، والدهون الصحية، معشرب كمية كافية من الماء بين الإفطار والسحور، وتجنب المشروبات الغنية بالكافيين لأنها تسبب الجفاف، مع ضرورة تناول أطعمة غنية بالكالسيوم والحديد مثل الحليب، البيض، والمكسرات.

من أهم النصائح أيضا مراقبة صحتك فإذا شعرتِ بأعراض مثل دوخة، إرهاق شديد، صداع، أو جفاف، فقد يكون من الأفضل الإفطار للحفاظ على صحتك وصحة طفلك.

وأخيرا، حث استشاري النساء والتوليد، أنه في حالة إذا كنتِ تشعرين أنك قادرة على الصيام دون تأثير سلبي على طفلك، فجربيه مع مراقبة صحتك وصحة طفلك، وإذا لاحظتِ أي مشاكل، يمكنك التوقف والعودة للصيام لاحقًا.