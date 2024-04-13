إزاى تظبط نومك بعد العيد.. ابتعد عن القيلولة والموبايل

كتبت مروة هريدى

يعانى معظم الناس من مشاكل فى النوم خاصة بعد تغيير عاداتنا فى شهر رمضان وبعد العيد أيضًا، حيث يجد معظمنا صعوبة فى النوم مبكرًا ما يصعب علينا العودة إلى روتين حياتنا الطبيعية، ووفقًا لموقع "Healthline" إليك بعض النصائح البسيطة للقضاء على مشاكل صعوبة النوم والسهر بعد انتهاء شهر رمضان والعيد.

نصائح بسيطة لاستعادة عادات النوم الطبيعية بعد انتهاء رمضان والعيد

حاول تحديد موعد محدد للنوم بما يتوافق مع روتين حياتك اليومى والالتزام به، كما من المهم تحديد موعد أيضًا للاستيقاظ.

من الممكن أيضًا الاستحمام بالماء الدافئ قبل النوم مباشرة، حيث يساعدك هذا الأمر على الاسترخاء والهدوء بما يساعدك على النوم مباشرة دون معاناة.

تجنب تناول المشروبات التى تحتوى على الكافيين مثل الشاى والقهوة والمشروبات الغازية وغيرها، خاصة قبل النوم.

يمكنك تناول مشروبات الأعشاب الطبيعية التى قد تساعدك على الاسترخاء والهدوء قبل النوم.

ابتعد عن النوم خلال ساعات النهار فقد يتسبب ذلك فى شعورك بالقلق والأرق عند النوم ليلًا.

تجنب النظر فى الشاشات مثل الموبايل واللاب توب والتليفزيون قبل النوم، فقد يسبب هذا الأمر الأرق والشعور بصعوبة عند الذهاب للنوم، كما ينصح بإيقاف تنبيهات الموبايل عند النوم لتجنب الإزعاج وقد يجبرك ذلك على النظر فى الهاتف ومن ثم تعطيل نومك.