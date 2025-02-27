محافظ الإسماعيلية يفتتح معرض أهلا رمضان بمركز ومدينة القصاصين.. فيديو

الإسماعيلية- صبرى غانم

افتتح اللواء أكرم محمد جلال محافظ الإسماعيلية، مساء أمس الأربعاء، معرض "أهلًا رمضان" بمركز ومدينة القصاصين، والذي تم تنظيمه من قبل مديرية التموين والتجارة الداخلية بالمحافظة بالتعاون والتنسيق مع إدارة تموين القصاصين والوحدة المحلية لمركز ومدينة القصاصين الجديدة؛ وذلك استعدادًا لاستقبال شهر رمضان المعظم وللمساهمة في تقديم السلع الغذائية الأساسية بأسعار مخفضة للمواطنين.

وذلك بحضور اللواء طارق محمود اليمني السكرتير العام المساعد لمحافظة الإسماعيلية، النائب أحمد البعلي عضو مجلس النواب عن محافظة الإسماعيلية، شيماء عمر مدير مديرية التموين والتجارة الداخلية بالإسماعيلية، مدحت عباس رئيس مركز ومدينة القصاصين، ولفيف من القيادات التنفيذية بالإسماعيلية.

وأكد أكرم على أهمية تنوع المنتجات الغذائية والمنتجات المعروضة بالمعرض لتواكب متطلبات الأسرة المصرية وخاصة مع قرب حلول شهر رمضان المعظم.

مضيفًا أنه لابد من المتابعة والرقابة المستمرة من مديرية التموين والتجارة الداخلية والصحة والطب البيطري ومباحث التموين وجهاز حماية المستهلك لضمان توافر السلع الغذائية الاستراتيجية والتأكد من تطبيق نسبة التخفيض.

وأشارت مدير عام مديرية التموين بالإسماعيلية، إلى أنه تم تنظيم المعرض بناءً على توجيهات وزير التموين والتجارة الداخلية؛ ليعود بالنفع على كافة مواطني المركز والمدينة، مضيفة أن المعرض سيستمر لمدة أكثر من شهر حتى نهاية شهر رمضان المعظم ويضم السلع الغذائية الأساسية من أرز، زيت، سكر، ومكرونة، والبقوليات بكافة أنواعها بجانب عدد من اللحوم المجمدة بأسعار مناسبة ونسبة تخفيض تصل بين 20 و30٪.

ويأتي ذلك في إطار توجيهات اللواء أكرم محمد جلال محافظ الإسماعيلية، وخطة مديرية التموين بمحافظة الإسماعيلية بافتتاح أكثر من معرض لأهلًا رمضان في كافة مراكز ومدن المحافظة المختلفة وليس العاصمة فقط، حيث تم افتتاح ثلاثة معارض أهلًا رمضان بأماكن متفرقة بمركز ومدينة التل الكبير وافتتاح معرض أهلًا رمضان في مدينة الإسماعيلية والقنطرة غرب وغدًا سيتم افتتاح معرض آخر بالقنطرة شرق وقريبًا بفايدو ابو صوير؛ ليعود بالنفع على المواطنين، وتقديم منتجات جيدة وبأسعار مخفضة خاصة مع قرب حلول شهر رمضان المبارك.

يأتى ذلك تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية والدولة المصرية باتخاذ خطوات جادة للتخفيف عن كاهل المواطنين واستمرار جهود الحكومة بالتعاون والتنسيق مع مختلف الأجهزة المعنية لتنفيذ توجيهات فخامة الرئيس فيما يتعلق بالعمل على إتاحة المزيد من السلع والمنتجات بمختلف الأسواق والمعارض بالكميات والأسعار المناسبة، وطبقًا لتكليفات الدكتور شريف فاروق وزير التموين والتجارة الداخلية بتوفير المنتجات الغذائية بأسعار مخفضة ومناسبة والتوسع في إنشاء معارض أهلًا رمضان.



السلع الغذائية