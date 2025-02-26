معرض أهلا رمضان بالجيزة يطرح اللحوم بأسعار مخفضة.. اعرف التفاصيل

كتبت - مرام محمد

طرح منفذ أمان التابع لوزارة الداخلية بـ معرض أهلًا رمضان الرئيسي في محافظة الجيزة، اللحوم بأسعار مخفضة، وذلك لتخفيف الأعباء عن كاهل المواطنين بالتزامن مع قرب حلول شهر رمضان الكريم.

ويوفر المنفذ لحم جاموسي (10% دهن) بـ250 جنيهًا، لحم جاموسي أحمر بـ270 جنيهًا، لحم كندوز صغير (10% دهن) بـ280 جنيهًا، لحم كندوز أحمر بـ300 جنيه، لحم مفروم بـ240 جنيهًا، سجق بلدي بـ230 جنيهًا، كبدة كندوز بـ270 جنيهًا، ضاني صغير بـ300 جنيه، بفتيك بـ300 جنيه.

وتنظم محافظة الجيزة بالتعاون مع وزارة التموين والتجارة الداخلية، والغرفة التجارية بالجيزة، المعرض الرئيسى لـ"أهلا رمضان"، فى شارع ترعة الزمر بحى العمرانية، وذلك بمشاركة العديد من الشركات والعارضين لكافة المنتجات والسلع الغذائية ومستلزمات شهر رمضان.

ويوفر المعرض احتياجات المواطنين من السلع الغذائية الأساسية من الزيت، والسكر، والأرز، والبقوليات، والتوابل، واللحوم، والدواجن، ومنتجات الأجبان والألبان، والخضروات، والفواكه، وياميش رمضان، وسلع غير غذائية كالمنظفات، وذلك بتخفيضات تصل لـ30%.