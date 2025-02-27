لجنة الإعلام بالقومى للمرأة تطلق أول ورشة عمل لرصد الأعمال الفنية فى رمضان 2025

كتب محمود راغب

نظمت لجنة الإعلام بـ المجلس القومي للمرأة، برئاسة الدكتورة سوزان القليني، ورشة عمل لطلبة وطالبات كليات الإعلام الحكومية والخاصة والأهلية بهدف تدريبهم على رصد صورة المرأة وقضاياها في الأعمال الرمضانية المعروضة خلال شهر رمضان 2025، تمتد الورشة على مدار يومين وتستهدف 250 طالباً وطالبة، برعاية رئيسة المجلس المستشارة أمل عمار.

أكدت الدكتورة سوزان القليني أن رصد الأعمال الفنية خلال رمضان 2025 سيشمل تحليل صورة المرأة في الإعلانات والبرامج التلفزيونية والمواقع الإخبارية والصحف، والإذاعة المصرية، ومواقع التواصل الاجتماعي.

وسيتم قياس انعكاس هذه الصورة على عينة من السيدات والرجال في مختلف محافظات مصر بشكل يومي طوال شهر رمضان، مع إعداد تحليل كمي وكيفي للخروج بتقرير شامل حول معالجة وسائل الإعلام لصورة وقضايا المرأة.

قدمتا ورشة العمل عضوتي لجنة الإعلام الدكتورة أسماء عبد الشافي، مدرس الإعلام بجامعة عين شمس وعضوة لجنة الإعلام بالمجلس، والدكتورة ريهام يحيى إمبابي، أستاذة العلاقات العامة والمقررة المناوبة بلجنة الإعلام بالمجلس، وقد شملت الورشة تدريب الطلاب علي رصد وتحليل صورة المرأة في كافة الأعمال الرمضانية في وسائل الاعلام ووسائل التواصل الاجتماعي بالإضافة إلى استطلاعات راى حول صورة المرأة فى الأعمال الرمضانية.

وسيتم إعداد مقارنة إحصائية بين الأعوام السابقة لقياس نسبة الصور الإيجابية والسلبية والعنف الموجه ضد المرأة في هذه الأعمال، ومطابقة النتائج مع الكود الإعلامي لمعالجة قضايا المرأة الذي أعدته لجنة الإعلام بالمجلس، للخروج بمؤشرات يتم الإعلان عنها في بعد شهر رمضان.

يُذكر أن هذا العام هو العام العاشر على التوالي لمرصد لجنة الإعلام بالمجلس برئاسة الدكتورة سوزان القليني عضوة المجلس ورئيسة لجنة الإعلام، الذي بدأ اعماله عام 2016 مع أعادة تشكيل المجلس ويضم مجموعة كبيرة من الأكاديميين بكليات الإعلام وخبراء من مجالات الدراما والإذاعة والتلفزيون والصحافة.

وأضافت الدكتورة سوزان القليني عضوة المجلس ورئيسة لجنة الإعلام أن نتائج الرصد سوف تعرض كمؤشرات عامة فى منتصف شهر رمضان ثم تعرض المؤشرات النهائية فى مؤتمر صحفى بعد نهاية رمضان المبارك .

وتهنئ لجنة الإعلام الأسرة المصرية بشهر رمضان المبارك أعاده الله علينا وعلي مصر وقيادتها وشعبها العظيم بالخير واليمن والبركات.