اليوم السابع
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المجلس القومى للمرأة يطرح استبيانا حول المرأة فى دراما وبرامج رمضان 2024

الأحد، 07 أبريل 2024 02:08 م
المجلس القومى للمرأة يطرح استبيانا حول المرأة فى دراما وبرامج رمضان 2024 المجلس القومى للمرأة
كتب محمود راغب

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أعدت لجنة الإعلام بالمجلس القومى للمرأة، استمارة استبيان لرصد صورة المرأة فى دراما وبرامج شهر رمضان 2024، وتضمنت عددًا من التساؤلات بشأن الخروج برصد مفصل لصورة المرأة فى دراما رمضان هذا العام.


وأكدت الدكتورة سوزان القليني رئيسة لجنة الاعلام بالمجلس، أن الهدف من الاستبيان هو الخروج بالتقرير النهائي حول صورة المرأة فى دراما رمضان 2024، والذى وضعه خبراء وأساتذة متخصصين من لجنة الإعلام بالمجلس .

وأوضحت ان الاستبيان تضمن عددا من الأسئلة من بينها الانطباع العام عن الشخصيات النسائية المقدمة في أعمال رمضان ٢٠٢٤، والرضا عن صورة المرأة المقدمة، وأكثر المشاهد التى لاقت الإعجاب، وطرح تقييم للنماذج النسائية المقدمة من خلال الأعمال الدرامية، وأكثر القضايا التى تم طرحها من خلال مسلسلات رمضان، وأكثر المسلسلات التى نالت الاعجاب .

كما تضمن الاستبيان أسئلة عن صورة المرأة من ذوي الهمم في الأعمال الرمضانية،   وأكثر قضايا المرأة التي تم طرحها من خلال مسلسلات رمضان ٢٠٢٤، فضلا عن كيفية التناول الإعلامى لقضايا المرأة .

وللمشاركة فى هذا الاستبيان من خلال الرابط التالى
https://forms.gle/cuQtsLxzSANnTjVb9

 

 







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المجلس القومى للمراه

لجنة الاعلام

دراما رمضان




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