الأطعمة الغنية بالكالسيوم.. هل تضر القلب والشرايين

كتبت: دانه الحديدى

يشكل ارتفاع مستويات الكالسيوم فى الدم مصدر خطورة على القلب والشرايين، نظرا لتسببه فى "تكلس" الأنسجة الرخوة، وتحديدا الأوعية الدموية، مسببا ضيقا وأحيانا انسدادا بالشرايين، الأمر الذى يمكن أن يؤدى للإصابة بالنوبات القلبية.

وبالعادة ترتفع نسبة الكالسيوم بالدم نتيجة لتناول مكملات الكالسيوم، والتى يتم تناولها للحفاظ على صحة العظام، تحديدا لكبار السن، لكن هل يمكن أن يؤدى الإفراط فى تناول الأطعمة المعززة طبيعيا بالكالسيوم، إلى نفس النتيجة.

العلاقة بين الأطعمة الغنية بالكالسيوم وصحة القلب



ووفقا لمقالة نشرها موقع "Harvard health publishing" فإن الإفراط فى تناول المكملات الغذائية المحتوية على الكالسيوم، يمكن أن يتسبب فى تكوين رواسب الكالسيوم في الشرايين التاجية، مما يؤدى إلى تضييق الشرايين و"تصلبها" وزيادة خطر الإصابة بالنوبات القلبية، لكن الأمر نفسه لا ينطبق على الأطعمة والمشروبات التي تحتوي على الكالسيوم، على رأسها الحليب ومنتجات الألبان والجبن.

ووفقا للمقالة، فإن تناول الأطعمة الغنية بالكالسيوم لا يؤثر على الشرايين، بل على العكس فإن الأشخاص الذين يحصلون على المزيد من الكالسيوم في نظامهم الغذائي، هم أكثر عرضة لانخفاض ضغط الدم وانخفاض خطر الإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية.

الوقاية من ترسب الكالسيوم فى الشرايين



بمجرد ترسب الكالسيوم في الشرايين، لا يمكن عكس تلك العملية، لكن فى الوقت نفسه يمكن إبطاء عملية تكوين الرواسب الكلسية داخل الشرايين، عن طريق التعامل مع عوامل الخطر التي تؤدي إلى تكوين الرواسب، وذلك بالحفاظ على ضغط الدم الطبيعي وخفض مستوى الكوليسترول السيئ.

وبالنسبة لتقليل مخاطر مكملات الكالسيوم، من المهم أخذها بمعرفة الطبيب وتناولها وفقًا للجرعة المسموح بها، ويُفضل توزيع الجرعة المطلوبة من الكالسيوم على مدار اليوم لمحاكاة الامتصاص التدريجي الذي يحدث مع الطعام، ويمكن أن يعزز إقران مكملات الكالسيوم بالنوع المناسب من الطعام، على سبيل المثال فيتامين د، من صحة العظام وامتصاص الكالسيوم وتقليل احتمالية تكلس الشرايين، كما أن الحفاظ على نظام غذائي متوازن غني بالمغنيسيوم والبوتاسيوم والعناصر الغذائية الأساسية الأخرى أمر بالغ الأهمية لدعم صحة القلب والأوعية الدموية بشكل عام.