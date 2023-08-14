اعرف مخاطر تراكم الكالسيوم في الشرايين.. علامات تحذير يجب ملاحظتها

كتبت إيناس البنا

الكالسيوم معدن أساسي يساعد في الحفاظ على قوة العظام والأسنان، ودعم وظائف العضلات، ونقل الأعصاب، وتجلط الدم بشكل صحيح، لكن هل تعلم أن رواسب الكالسيوم يمكن أن تتراكم في شرايين القلب ما يؤدي إلى حالة تسمى تكلس الشريان التاجي، تمامًا مثل البروتين الدهني منخفض الكثافة (LDL) أو تراكم الكوليسترول السيئ، يمكن أن تساهم رواسب الكالسيوم في جدران الشرايين في تصلب الشرايين، ما قد يؤدي إلى حالات مثل تصلب الشرايين، والذي يؤدي بدوره إلى تضيق الشرايين، وانخفاض تدفق الدم، وزيادة خطر الإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية.

غالبًا ما يُنظر إلى هذه العملية على أنها علامة على تصلب الشرايين، وهي سماكة الشرايين الناتجة عن تراكم اللويحات، ويمكن أن تقيد تدفق الدم، وتزيد من خطر الإصابة بالنوبات القلبية، وتكون بمثابة مؤشر على احتمال الإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية (CVD).

وفقًا لموقع "healthsite"، فإن تراكم الكالسيوم في الشرايين هي ظاهرة يتراكم فيها الكالسيوم في الشرايين الرئيسية لقلبك، وتسمى الشرايين التاجية"، وتظهر الحالة عادةً بعد حوالي خمس سنوات من تراكم البلاك (الدهون والكوليسترول) في الشرايين، مع تراكم اللويحات في الشرايين، يعيق تدفق الدم وهذا بدوره يؤثر على إمداد عضلة القلب بالدم الغني بالأكسجين ".

وفقًا للتقرير، فإن تقييد تدفق الدم عبر الشرايين التاجية يمكن أن يؤدي إلى ألم في الصدر أو حتى نوبة قلبية، يمكن أن تكون الحالة من نوعين رئيسيين، هما النوع البطني ، ويشمل ذلك الطبقات الداخلية للشريان والوسطى ، أي عندما تتأثر طبقة الشريان الأوسط.

الأسباب

من المرجح أن تنجذب رواسب الكالسيوم إلى الشرايين التالفة أو الالتهابية أو الملتئمة، بعد سن الأربعين، قد تتراكم الكالسيوم من مجرى الدم في مناطق معينة من الجسم، بينما يمكن أن تبدأ العملية في العشرينات من العمر ، فقد لا يراها طبيبك حتى تكبر بشكل كافٍ لتظهرها في اختبارات التصوير. بالإضافة إلى ذلك ، فإن غالبية الأشخاص في العشرينات والثلاثينيات من العمر لن يكون لديهم سبب للذهاب للتصوير ".

بالإضافة إلى ذلك ، يستمر البلاك في التراكم جنبًا إلى جنب مع رواسب الكالسيوم ، والتي تبدأ صغيرة (0.5 م أو ميكرون / ميكرومتر) وتتطور لتصبح أكبر من 3 مم، يرى الباحثون أن التكلس الدقيق يبدأ في الطبقة الداخلية عندما تبدأ خلايا العضلات الملساء في الموت ".

علامات التحذير من تراكم الكالسيوم في الشرايين

تراكم الكالسيوم في الشرايين له القدرة على التأثير على تدفق الدم المنتظم فقط عندما يكون الشريان المعني مسدودًا جزئيًا أو كليًا، لذلك تظهر الأعراض بناءً على الشريان المصاب ، تشمل الأعراض الشائعة لانسداد الشريان التاجي ما يلي:

ضيق في التنفس

ثقل في الصدر

ضربات قلب بطيئة أو سريعة

ألم في الصدر مع أقل مجهود

تشمل علامات انسداد الكالسيوم في الشريان الذي يمد الدماغ بالدم ما يلي :

دوخة

كلام غير واضح

فقدان الذاكرة

ضعف في اليدين والرجلين

صداع مفاجئ وشديد

مشكلة في الحفاظ على التوازن

يمكن أن تتسبب رواسب الكالسيوم في الشرايين المحيطية في الساقين أو الذراعين أو الحوض في:

خدر في الساقين

وخز في المنطقة المصابة

عدم الارتياح

الوقاية هي المفتاح



تتضمن بعض طرق تقليل مخاطر تراكم الكالسيوم ما يلي:

قم بزيادة استهلاك الخضروات الخضراء في نظامك الغذائي ، مثل البروكلي وبراعم بروكسل، حيث تحتوي هذه الوجبات على نسبة عالية من فيتامين K ، مما يساعد على منع تراكم الكالسيوم في الشرايين.

استهلك نظامًا غذائيًا متوازنًا يحتوي على جميع العناصر الغذائية المطلوبة.

سيوقف الإقلاع عن التدخين مشاكل البطانة الداخلية للشرايين من التطور وكذلك تجنب الأضرار الإضافية.

يمكن لجرعة يومية من التمارين أن تقطع شوطًا طويلاً لتقليل تراكم الكالسيوم والكوليسترول داخل الشريان. ممارسة الرياضة تحرق دهون الجسم وتمنعها من البقاء في الدم لفترة طويلة من الزمن.

قلل من استهلاكك للصوديوم لأنه أحد الأسباب الرئيسية لارتفاع ضغط الدم، يؤدي ارتفاع ضغط الدم إلى إضعاف جدار الشرايين وبالتالي زيادة احتمالية تراكم الكالسيوم في الشرايين.