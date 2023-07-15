قوى عظامك.. 7 أطعمة غنية بالكالسيوم منها البرتقال والسردين

كتبت ميرفت رشاد



7 أطعمة غنية بالكالسيوم تضيفها إلى نظامك الغذائي لتحسين صحة العظام: 1. الحليب ومنتجات الألبان يعتبر الحليب مصدرًا غنيًا للكالسيوم ، كما أنه يحتوي على عناصر غذائية أساسية أخرى مثل فيتامين د والبروتين ، مما يساعد في امتصاص الكالسيوم، قم بتضمين الحليب واللبن والجبن ومنتجات الألبان الأخرى في نظامك الغذائي لضمان تناول كمية كافية من الكالسيوم. الكالسيوم معدن أساسي يلعب دورًا حيويًا في الحفاظ على صحة العظام ، يساعد في تكوين ونمو وإصلاح العظام ، مما يجعلها أقوى وأقل عرضة للكسور، وإليك الأطعمة الغنية بالكالسيوم التي يمكنك تضمينها في نظامك الغذائي للحفاظ على صحة العظام، وفقا لما نشره موقع "doctor.ndtv".يعتبر الحليب مصدرًا غنيًا للكالسيوم ، كما أنه يحتوي على عناصر غذائية أساسية أخرى مثل فيتامين د والبروتين ، مما يساعد في امتصاص الكالسيوم، قم بتضمين الحليب واللبن والجبن ومنتجات الألبان الأخرى في نظامك الغذائي لضمان تناول كمية كافية من الكالسيوم.



2. الخضراوات الورقية

تعتبر الخضروات الورقية مثل السبانخ واللفت والكرنب والبروكلي مصادر ممتازة للكالسيوم، كما أنها تحتوي على عناصر غذائية أساسية أخرى مثل فيتامين ك، الذي يساعد في تكوين العظام وإصلاحها.



3. السلمون الأسماك الدهنية مثل السلمون ليست فقط مصدرًا كبيرًا لأحماض أوميجا 3 الدهنية ولكنها توفر أيضًا كمية جيدة من الكالسيوم، يمكن أن يساعد تضمين الأسماك في نظامك الغذائي في الحفاظ على صحة العظام.



4. اللوز اللوز مصدر غني للكالسيوم والعناصر الغذائية الأخرى مثل المغنيسيوم والمنجنيز وفيتامين هـ ، وهي مفيدة لصحة العظام، حفنة من اللوز كوجبة خفيفة أو مضافة إلى وجباتك يمكن أن تساعد في تلبية متطلباتك اليومية من الكالسيوم.



5. بذور السمسم تمتلئ بذور السمسم بالكالسيوم والمعادن الأخرى مثل المغنيسيوم والفوسفور ، اللذان يعملان معًا لتعزيز صحة العظام، يمكن رش هذه البذور على السلطات ، أو إضافتها إلى العصائر ، أو استخدامها كزينة على أطباق مختلفة.



6. البرتقال البرتقال ليس مجرد مصدر لفيتامين سي ولكنه يحتوي أيضًا على الكالسيوم.،كما أنها تحتوي على عناصر غذائية أخرى مثل البوتاسيوم الضروري لصحة العظام.



7. السردين السردين من الأسماك الزيتية الصغيرة الغنية بالكالسيوم وفيتامين د وأحماض أوميجا 3 الدهنية. يمكن أن يوفر استهلاك السردين كمية كبيرة من الكالسيوم لدعم صحة العظام.

بالإضافة إلى تضمين هذه الأطعمة الغنية بالكالسيوم في نظامك الغذائي ، من الضروري الحفاظ على نمط حياة صحي. يمكن أن يساعد النشاط البدني المنتظم ، وخاصة تمارين حمل الوزن مثل المشي أو الركض ، في تحسين كثافة العظام وقوتها.