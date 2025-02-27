اتنفس براحتك .. تمارين لتحسين التنفس وتنظيمه

كتبت مروة محمود الياس

تساعد تمارين التنفس وبعض الأنشطة البدنية المحسوبة الأشخاص المصابين بأمراض الجهاز التنفسي، وفقًا لما يراه الطبيب المختص، وفقًا لتقرير نشر في موقع better health الطبي.

أمراض تؤثر على فعالية التنفس

- الأزمات الربوية

- انتفاخ الرئة

- توسع القصبات الهوائية

- التهاب الشعب الهوائية المزمن

- أمراض الجهاز التنفسي المختلفة

تمارين التنفس

بعض التمارين يمكنها أن تعزز التنفس، وإذا كنت تعاني من رئويات فعليك استشارة الطبيب المختص للبدء في تمرين تنفس جيد وفقًا لاشرافه الكامل، ومن أفضل هذه التمارين:

- التنفس العميق المريح: اجلس وارخي كتفيك تمامًا واستنشق من أنفك واصفر من فمك. حاول تحريك بطنك للداخل والخارج أثناء التنفس مما يعزز من عمل الحجاب الحاجز.

- الزفير المطول: استنشق الهواء لمدة ثانيتين، على سبيل المثال، ثم اخرجه إلى ثلاث أو أربع مرات.

ممارسة الرياضة لتحسين التنفس



يجب أن تعلم أن أغلب من يعانون من مشكلات في التنفس والجهاز التنفسي يتجنبون ممارسة الأنشطة البدنية لأنهم قد يشعرون بضيق في التنفس، ولكن تجنب هذا النشاط قد يقلل من وظائف الرئة وفعاليتها. ولذلك، تأكد مع طبيبك من إمكانية ممارستك للرياضة وأيضًا تمارين التنفس.

هناك بعض الأنشطة البدنية التي يمكن أن تكون مفيدة لك:

- التمدد: تلك التمارين البسيطة التي تحافظ على مرونة العضلات.

- تمارين الاثقال: التي يمكن حمل الدمبل الصغير فيها باليد.

- المشي الخفيف: لمدة بضع دقائق كل أسبوع.

- ممارسة تقنيات التنفس للمحافظة على الاسترخاء والتقدير الطاقة وتهدئة العقل.

- ممارسة التمارين الرياضية في الماء الدافئ.

نصائح

- لا تضغط على نفسك في التمارين.

- إذا شعرت بالتعب، لا تمارس أي نوع من أنواع الرياضة.

- لا تمارس أي نوع من أنواع الرياضة إلا وفقًا لرؤية مختص يتابعك.