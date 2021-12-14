تمارين رياضية تساعد فى تحسين القدرة على التنفس

كتبت - مروة هريدى

يعانى عدد من الأشخاص من ضيق في التنفس هذه الأيام، سواء بسبب فيروس كورونا، في هذه الأوقات أو أسباب أخرى، نتعرف فى السطور التالية على بعض الطرق التي يمكننا من خلالها زيادة مستويات الأكسجين في الدم بشكل طبيعي، بحسب موقع "only my health".

طرق تحسين القدرة على التنفس :

قم بتمارين الجسم الأساسية والجزء العلوي:



رفع الأثقال

يؤدي القيام بالمزيد من التمارين الأساسية وتمارين الجزء العلوي من الجسم فى تحسين تنفسنا بسبب تشكيل الموقف الصحيح، تمارين رفع الأثقال تزيد من قوة العظام وتقوي الصدر أيضًا، كما أيضا يساعد مثل الضغط على الكتف الحفاظ على وضعية جيدة تسمح لنا بأخذ أنفاس كاملة.

الضغط على الكتف:



الضغط على الكتف

يهدف هذا التمرين إلى تقوية عضلات كتفك ولكن بصرف النظر عن ذلك ، فإنه يحافظ أيضًا على وضعية جيدة للجسم مما يسمح بزيادة الأكسجين في الرئتين للقيام بذلك، تحتاج إلى الاحتفاظ بدمبلتين على راحتيك ثم اصطحابهما إلى ارتفاع الكتف، يجب أن يكون كوعك 90 درجة وأن تكون الأوزان موازية لأذنيك، هذا يحسن من امتصاص وظائف الرئة واتساعها.

المصاعد الميتة:



تمارين

يحافظ هذا التمرين على وضعية رائعة للحصول على أقصى قدر من الأكسجين في رئتيك ومع ذلك ، يجب إجراء هذا التمرين تحت التوجيه إذا كنت مبتدئا، يمكن أن تكون الأوزان الثقيلة ضارة إذا كانت الوضعية غير صحيحة.

احصل على بعض المقاومة:

أفضل طريقة لزيادة المقاومة في رئتيك هي ممارسة التمارين الهوائية، المقاومة هي المفتاح في هذا الوباء، تركز التمارين الهوائية على الأكسجين الذي تتناوله مع كل عرض، يمكن تضمين ذلك في روتينك المعتاد ولا يحتاج حتى إلى أي معدات مثل ركوب الدراجات والجري والرقص وما إلى ذلك. وهذا يرفع معدل ضربات القلب ويجعلك تتنفس بشكل أعمق مما يحسن قدرة الرئة.

التنفس من البطن:

شكل من أشكال التنفس البطني الذي يحسن معدل التنفس ويساعد في إجراء التنفس، يمكن القيام بذلك أيضًا من خلال الأثقال ولكن الطريقة الأسهل للقيام بذلك هي إرخاء كتفيك والاستلقاء.