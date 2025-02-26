وكيل صحة قنا يتفقد مستشفى نقادة المركزى ويحيل عددا من المقصرين للتحقيق

قنا صابر سعيد

أجري الدكتور محمد يوسف عبدالخالق، وكيل وزارة الصحة بقنا، جولة تفقدية موسعة داخل مستشفي نقادة المركزي للوقوف علي الخدمات الطبية المقدمة للمرضي ومراجعة الأقسام المختلفة بالمستشفي.

وتفقد عبد الخالق، الاستقبال وتواجد الطبيب والتمريض وتوافر أدوية الطوارئ والمستلزمات الطبية، وتوافر الأمصال ومدي التسجيل السليم لحالات الدخول والتحويلات للأقسام الداخلية بالمستشفي.

ووجه وكيل الوزارة، بتحويل ممرضة بالاستقبال للتحقيق لعدم الالتزام بحفظ الطُعوم بصورة جيدة، وتحويل المسؤول المالي والإداري بالمستشفي للتحقيق لعدم الإنضباط فى الإشراف وعدم الإلتزام بتفعيل القرار 75 لسنة 2024 بشأن تذاكر العيادات الخارجية، كذلك وجه بخصم حافز الإشراف من الفرق الطبية من المقصرين في أداء عملهم

وراجع وكيل الوزارة، صيدلية نفقة الدولة وتوافر الأدوية الخاصة بالأمراض المزمنة ومدي التسجيل والصرف للمستحقين حسب المواعيد المقررة للصرف وسجلات الصرف والتوريد.

وتفقد وكيل الوزارة، بنك الدم داخل المستشفي ومدي توافر فصائل الدم المختلفة، موجهاً بتنفيذ حملة للتبرع بالدم من أبناء مركز نقادة لدعم بنك الدم بكميات كافية وذلك بالتنسيق مع بنك الدم الإقليمي بالمحافظة

وتابع جولته بتفقد عيادة العلاج الطبيعي بالمستشفي ومدي تشغيل الأجهزة بالقسم ومتابعة المرضي المترددين من أصحاب الحالات الطبية الحرجة التي تحتاج إلي جلسات العلاج الطبيعي ، كذلك توافر مستلزمات مكافحة العدوي داخل عيادة الأسنان ، ومراجعة تردد القسم وحالات الدخول وحالات خلع الأسنان.

وتفقد الدكتور محمد يوسف، عيادة الأطفال وعيادة العظام وقسم الباطنة وقسم النساء والأطفال وقسم العمليات وتوافر المستلزمات الطبية والجراحية اللازمة لتنفيذ العمليات الجراحية بالمستشفي، موجهاً بتحويل فريق قسم الأطفال للتحقيق لتدني الخدمة بالقسم والقصور في تقديم الرعاية اللازمة للأطفال.

وراجع وكيل الوزارة، قسم الحضانات للاطمئنان علي الأطفال بالقسم وتشغيل كافة الحضانات، موجهاً بتعديل خط السير داخل الحضانات بما يُتيح تقديم الخدمة للأطفال وييسر الرضاعة الطبيعية للأطفال من أمهاتهم المترددين علي الحضانات.