منطقة سوهاج الأزهرية تعلن فتح باب التقدم لشغل وظيفة "موجه تربية فنية"

سوهاج محمود مقبول

أعلنت منطقة سوهاج الأزهرية فتح باب التقدم لشغل وظيفة "موجه تربية فنية" بإدارتي أخميم والعسيرات طبقًا للائحة التنفيذية للقانون رقم(156) لسنة 2013م وبطاقة الوصف الوظيفى اعتبارًا من الثلاثاء الموافق 25/2/2025م حتى الثلاثاء الموافق 11/3/2028م.

وجاءت شروط شغل الوظيفة كما يلي:

1 - الحصول على مؤهل عال مناسب.

2 - أن يكون على درجة معلم اول ا على الأقل

3 - ألا يكون قد وقع عليه جزاء أكثر من عشرة أيام ولم يتم محوه.

4 - ألا يكون محالًا إلى المحكمة التأديبية أو الجنائية أو صدر له قرار بالإبعاد أو الوقف عن العمل.

5 - أن يكون على رأس العمل

6 - الحصول على تقرير تقويم أداء بمرتبة فوق متوسط على الأقل في العامين السابقين للترقية .

الأوراق المطلوبة:



(طلب مستوفٍ للبيانات– صورة من خطاب اجتياز الكادر– صورة من بطاقة الرقم القومي– بيان بالجزاءات التي لم يتم محوها– صورة من مباشرة العمل – بيان حالة كمبيوتر + يدوي). مع العلم بأنه لا ينظر إلى الطلبات التي لم تتوفر فيها جميع الشروط ولا التي تُقدم بعد انتهاء موعد الإعلان، وتقدم الطلبات إلى الإدارة التابع لها.