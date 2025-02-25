رئيس منطقة سوهاج الأزهرية يتابع برامج مركز تدريب قطاع الجنوب

سوهاج محمود مقبول

تفقد الدكتور محمد حسني، رئيس منطقة سوهاج الأزهرية، فعاليات ورشة العمل "تنمية المهارات التربوية لمعلمي الحصة" بإدارتي سوهاج وأخميم، بحضور الدكتور موهوب عيسى، مدير إدارة التدريب التربوي، ومحاضر الورشة الدكتور عبد الحكم محمد حسين، مدير التعليم النموذجي. وأكد رئيس المنطقة أهمية هذه الورش في إعداد معلمي الحصة للإسهام بتميز في العملية التعليمية، موجهًا التحية للقائمين على هذا النشاط المميز.

كما تابع الدكتور حسني التدريب على المنهج الجديد لمعلمي العلوم الشرعية، وبرنامج تدريب أخصائيي المكتبات، بحضور الأستاذ عبد المجيد أحمد عبد اللطيف، مدير الإدارة العامة للمكتبات بقطاع المعاهد الأزهرية، والأستاذ محمود جاد، مدير إدارة المكتبات بمنطقة سوهاج الأزهرية.

وتجدر الإشارة إلى أن مركز تدريب قطاع الجنوب بسوهاج ينفذ العديد من البرامج التدريبية المتنوعة التي تُعدها الإدارة العامة للتدريب، وتشمل مختلف الفئات المرتبطة بالعملية التعليمية، مما يسهم في تطوير منظومة الأداء بالمعاهد الأزهرية.