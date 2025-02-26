محاضرات ثقافية حول الوقت والاستفادة منه وأسس التنشئة السليمة وورش حكى للأطفال

الأقصر – أحمد مرعى

شهد فرع ثقافة الأقصر، تنظيم لقاءات توعوية وثقافية ضمن أجندة فعاليات الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة اللواء خالد اللبان، وذلك فى إطار برامج وزارة الثقافة بالمحافظات، حيث أعد قصر ثقافة بهاء طاهر محاضرة عن" الوقت وكيفية الاستفادة به" ألقتها الواعظة صفية عيد وعظ منطقة الأقصر الأزهرية وتحدثت عن كيفية استخدام الوقت والاستفادة منه فى أعمال صالحة، وعدم إهدار الوقت فى أعمال غير مفيدة، كما نفذ القصر ورشة حكى بعنوان "ذات الرداء الأحمر" تأليف سمير سرحان سردتها إيمان محمود، وعقد بيت ثقافة الأقالتة محاضرة بعنوان" أسس التنشئة السليمة" محمد محمد وتحدث عن معنى التنشئة، وأساليب التنشئة الصحيحة.

فيما أعد فرع ثقافة الأقصر برئاسة حسين النوبى، وفى إطار اهتمامنا بالمواهب وتنميتها قدمت مكتبة الطفل والشباب بالمحاميد بحرى الثقافية ورشة اكتشاف مواهب من رواد المكتبة نفذتها أسماء محمد، ونفذ المركز الحضرى مسرح عرائس أداء عبد الرحمن عوض الله، وعقد قصر ثقافة الأقصر محاضرة بعنوان" إطلاق الدلالة والصورة المغايرة" حاضرها الشاعر أحمد العراقى موضحا إشكاليات الدلالة، والعلاقة بين الدال والمدلول والتلقى، وتعدد الدلالة وقوة النص الأدبي.

واستمرار الأنشطة المنفذة بإشراف الكاتب محمد ناصف نائب رئيس الهيئة، وضمن برنامج إقليم جنوب الصعيد الثقافى بإشراف محمود عبد الوهاب، أقيم قصر ثقافة حسن فتحى أمسية شعرية للشاعر أحمد شمس الدين بعنوان "متزعليش يا مصر"، وأقيمت مكتبة الطفل والشباب بالديمقراط الثقافية مسابقة ثقافية أعدتها وردة حسن بمشاركة رواد المكتبة، وأعد قصر ثقافة حوض الرمال ورشة فنون تشكيلية رسم وتلوين نفذتها بسنت سيد، وعقدت مكتبة ثقافة الضبعية الفرعية محاضرة " التخطيط الجيد للمشروعات الصغيرة" ألقاها سيد صدقى متحدثا عن مفهوم التخطيط وأهميته، والمشروعات الصغيرة ودورها فى الاقتصاد الوطنى، وأهمية التخطيط الجيد للمشروعات الصغيرة.