للنساء فوق الستين.. محتاجة تتمشي كام خطوة عشان تحمى قلبك

كتبت مروة هريدى

المشي هو أحد الأنشطة المناسبة للشباب وكبار السن على حد سواء، ويمكن تحويل هذا التمرين البسيط إلى نظام مكثف أو نهج منهجي للعمل على أهداف محددة، وتضمن أنماط المشي المختلفة تلبية المتطلبات الفردية بشكل ملائم، ومع تقدمنا في العمر، يصبح من المهم أن نحافظ على نشاطنا البدنى ليعيش حياة خالية من الأمراض وذات جودة عالية، خاصة أن التقدم في السن يشكل عامل خطر للإصابة بالعديد من الأمراض ومن المهم التركيز على الحفاظ على صحتنا بشكل عام، وفقًا لتقرير موقع "تايمز أوف إنديا".

المشي هو وسيلة رائعة للتغلب على الشيخوخة والمشاكل الصحية المرتبطة بالعمر، وفي حين تم الترويج لعشرة آلاف خطوة باعتبارها العدد المثالي من قبل العديد من الدراسات، إلا أنه بالنسبة للأشخاص الذين تزيد أعمارهم عن 60 عامًا، لا يلزم اتباع هذا الهدف، فقد توصلت دراسة جديدة إلى عدد الخطوات المثالي لهذه الفئة العمرية، وخاصة بالنسبة للنساء.

كم خطوة يجب عليك المشي بعد سن الستين؟

لا شك أن المشي له فوائد عديدة، سواء من حيث تعزيز صحة القلب أو خفض مستويات الكوليسترول السيئ، كما أنه يحسن الصحة العقلية ويعزز إفراز هرمونات السعادة ويحسن الإدراك العام، كما أن ممارسة التمارين الرياضية المعتدلة بانتظام يمكن أن تقلل بشكل كبير من مشاكل الصحة العقلية، بما في ذلك الاكتئاب والآرق والتوتر.

وفي الدراسة الجديدة التي نشرت في مجلة JAMA Cardiology، تم تقييم عادات 6000 امرأة فوق سن 63 عامًا، طُلب منهن ارتداء جهاز استشعار/ متتبع للنشاط البدني لمدة أسبوع، وفقًا للدراسة، تم المشى بما يعادل 3600 خطوة يوميًا، وكانت النساء نشيطات لمدة 340 دقيقة تقريبًا، أو ما يزيد قليلاً عن 5.5 ساعات، وتتكون الأنشطة من مهام ذات كثافة خفيفة يمكن فعلها في المنزل أيضًا.

تم تسجيل الدراسة على مدى فترة 7.5 سنوات وخلال هذا الوقت أصيبت 400 امرأة بقصور في القلب، ولوحظ أنه عند المقارنة بالنشاط البدني، فإن النساء اللائي شاركن في نشاط بدني غير مكثف لأكثر من 70 دقيقة يوميًا كان لديهن خطر أقل بنسبة 12٪ للإصابة بأمراض الجهاز الدوري.

وشمل ذلك المهام المنزلية مثل التنظيف وترتيب السرير وتقديم الرعاية للآخرين، وأظهرت دراسة أمريكية حديثة أن النساء اللاتي يمارسن تمارين رياضية متوسطة إلى شديدة لمدة 30 دقيقة كان لديهن خطر أقل بنسبة 16% للإصابة بقصور القلب، وشملت هذه الأنشطة البستنة وصعود السلالم والمشي المنتظم، لكل ساعة ونصف من النشاط غير النشط يوميًا، زاد خطر الإصابة بقصور القلب بنسبة 17%.

واكتشفت الدراسة أن المشي 3600 خطوة فقط يوميًا بسرعة منتظمة يمكن أن يفيد النساء فوق سن 63 عامًا من خلال خفض خطر الإصابة بقصور القلب بنسبة 26%.

ووجد الباحث الرئيسي للدراسة أن حوالي 3000 خطوة هي هدف معقول للنساء فوق سن 63 عامًا، وكانت فكرة الدراسة قائمة على هي فهم آثار الخطوات اليومية والتمارين الخفيفة ووقت الجلوس على خطر الإصابة بقصور القلب لدى النساء في سن 63 إلى 99 عامًا.