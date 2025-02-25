مندوب فلسطين بالأمم المتحدة: لا يوجد أى مبرر لأذى إسرائيل بأطفال غزة

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أكد المندوب الدائم لدولة فلسطين لدى الأمم المتحدة، رياض منصور، أنه لا يوجد أى مبرر للأذى الذى تلحقه إسرائيل بالأطفال فى غزة، مشيرًا إلى أن قوات الاحتلال قتلت آلاف الأطفال الفلسطينيين فى ظروف إنسانية كارثية.



وخلال كلمته فى جلسة لمجلس الأمن حول تطورات الأوضاع فى الأراضى الفلسطينية، اليوم الثلاثاء، أوضح منصور أن الضفة الغربية تشهد أكبر موجة نزوح منذ عام 1967، مشددًا على أن إسرائيل اختطفت آلاف المدنيين وعرضتهم لمعاملة غير إنسانية.



وانتقد منصور ما وصفه بتخاذل المجتمع الدولى فى إنهاء معاناة الفلسطينيين، مجددًا رفضه القاطع لأى محاولات تهجير جماعى لهم، مؤكدًا على ضرورة إنهاء التصعيد فى الضفة الغربية وضمان استدامة وقف إطلاق النار فى غزة.



وأضاف أن استمرار الظلم والوحشية والقتل لن يحقق السلام، لافتًا إلى أن الحل السياسى هو السبيل الوحيد لضمان الأمن والاستقرار، مشددًا على ضرورة إنهاء الاحتلال وتنفيذ حل الدولتين لإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة، متهمًا إسرائيل بمحاولة تبرير ما وصفه بالإبادة الجماعية وجرائم قتل الأطفال الفلسطينيين.