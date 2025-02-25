اليوم السابع
Ads
الثلاثاء، 25 فبراير 2025 08:26 م
أكرم القصاص - علا الشافعي
الرئيسية أخبار عربية

مندوب فلسطين بالأمم المتحدة: إسرائيل تقتل الأطفال وتختطف المدنيين وسط صمت دولى

الثلاثاء، 25 فبراير 2025 08:08 م
مندوب فلسطين بالأمم المتحدة: إسرائيل تقتل الأطفال وتختطف المدنيين وسط صمت دولى مندوب فلسطين لدى الأمم المتحدة السفير رياض منصور
رامى محيى الدين

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

أكد مندوب فلسطين لدى الأمم المتحدة السفير رياض منصور أنه لا يوجد أي مبرر للأذى الذي تلحقه إسرائيل بالأطفال في غزة، مشيرًا إلى أن آلاف الأطفال الفلسطينيين قتلوا في ظروف كارثية، حسبما أفادت قناة "القاهرة الإخبارية"، في نبأ عاجل.

وأضاف أن الضفة الغربية تشهد أكبر حالة نزوح منذ عام 1967، بينما اختطفت إسرائيل آلاف المدنيين الذين تعرضوا لمعاملة غير إنسانية، مشددًا على أن إسرائيل تبرر انتهاكاتها ضد المدنيين في ظل صمت دولي مخزٍ، داعيًا إلى ضرورة إنهاء الصراع بدلًا من استمراره، ومؤكدًا أن العالم خذل الفلسطينيين بعدم إنهاء معاناتهم.







مشاركة

مندوب فلسطين لدى الأمم المتحدة

إسرائيل

الأطفال في غزة

غزة

اخبار غزة

اليوم السابع بلس






الرجوع الى أعلى الصفحة