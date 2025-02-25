مندوب فلسطين بالأمم المتحدة: إسرائيل تقتل الأطفال وتختطف المدنيين وسط صمت دولى

رامى محيى الدين

أكد مندوب فلسطين لدى الأمم المتحدة السفير رياض منصور أنه لا يوجد أي مبرر للأذى الذي تلحقه إسرائيل بالأطفال في غزة، مشيرًا إلى أن آلاف الأطفال الفلسطينيين قتلوا في ظروف كارثية، حسبما أفادت قناة "القاهرة الإخبارية"، في نبأ عاجل.

وأضاف أن الضفة الغربية تشهد أكبر حالة نزوح منذ عام 1967، بينما اختطفت إسرائيل آلاف المدنيين الذين تعرضوا لمعاملة غير إنسانية، مشددًا على أن إسرائيل تبرر انتهاكاتها ضد المدنيين في ظل صمت دولي مخزٍ، داعيًا إلى ضرورة إنهاء الصراع بدلًا من استمراره، ومؤكدًا أن العالم خذل الفلسطينيين بعدم إنهاء معاناتهم.