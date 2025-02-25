مجمع الإسماعيلية الإعلامى يعقد لقاء بعنوان "حقك مسؤوليتنا"

الإسماعيلية- صبرى غانم

نظم المجمع الإعلامى بالإسماعيلية لقاء موسعا بعنوان "حقك.. مسؤوليتنا"، وذلك فى إطار الحملة التى ينفذها قطاع الإعلام الداخلى بالهيئة العامة للاستعلامات بالتعاون مع جهاز حماية المستهلك بهدف توعية المواطنين بدورهم فى ضبط الأسواق ومكافحة الغلاء.

وافتتحت اللقاء سماح محمد عبده مدير مركز إعلام الإسماعيلية حيث رحبت بالمحاضرين والمشاركين، وتحدثت عن أهداف الحملة ودور المواطنين من مختلف القطاعات للمشاركة فيها.

ثم ألقى اللواء تامر شمس الدين رئيس الإدارة المركزية الإعلام القناة وسيناء كلمة وجه فيها الشكر لجهاز حماية المستهلك، وأوضح فيها دوره الهام فى ضبط الأسواق وحماية المواطن من الغلاء والغش التجارى، مشيرا إلى أن ضبط السوق هو جزء من الأمن القومى لأنه يسهم فى استقرار الداخل ويؤكد على تماسك المواطنين فى مواجهة التحديات داخليا وخارجيا، كما أكد أن الإيجابية والحرص على أداء المواطن لدوره هو السبيل الوحيد لحماية الوطن.

ووجه الشكر لقطاع الإعلام الداخلى بالهيئة العامة للاستعلامات والمجمع الإعلامى بالإسماعيلية على دورهم الإعلامى التوعوى، وأكد على دور جهاز حمايه المستهلك فى مراقبه أداء التجار وضبط السوق وأهمية وعى المواطن بحقوقه من ناحيه ودوره فى مواجهه الغلاء والاستغلال والغش التجارى والاحتكار وكلها تتسبب فى أضرار بالغة بالاقتصاد القومى والاستقرار المجتمعى.

وأشارت الدكتورة نانسى سمير، رئيس فرع جهاز حماية المستهلك بالإسماعيلية، إلى أن جهاز حماية المستهلك يبذل مجهودات كبيرة فى ضبط الأسواق وتحقيق الأمان فى كافة المعاملات التجارية، ولذلك يسعى نحو تنظيم العلاقة بين التاجر والمستهلك والتى مازالت تتسم بعدم التوازن من حيث قوة كل طرف وذلك فى إطار منظومة موسعة تشتمل على دور الحكومة بأجهزتها الرقابية الرسمية المختلفة، وأيضا دور المجتمع المدنى والرقابة الشعبية ممثلة فى جمعيات حماية المستهلك مع ضرورة توعية المواطنين بحقوقهم وواجباتهم.

شارك فى اللقاء عددًا من الدعاة والقيادات التنفيذية بالمحافظة من مديريات الشباب والرياضة والزراعة والتربية والتعليم والتضامن الاجتماعى ومديرية الشؤون الصحية ومديرية التموين ومديرية العمل والقيادات الشعبية وجمهور متنوع.

أعدد اللقاء ونفذه فريق العمل بالمجمع الإعلامى بالإسماعيلية سارة الوزيرى مسؤول البرامج بمركز النيل للإعلام بالإسماعيلية، سميرة بندارى مسؤول متابعة بمركز النيل للإعلام بالإسماعيلية، ايهاب محى الدين كبير الإخصائيين بالمجمع الإعلامى بالإسماعيلية.