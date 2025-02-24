ندوة توعوية بسوهاج تناقش كيفية التصدى للإدمان والتوعية بمخاطره

سوهاج عمرو خلف

نظم المجمع الإعلامى بسوهاج الهيئة العامة للاستعلامات برئاسة إيمان على إمام مدير المجمع الإعلامى اليوم الإثنين، ندوة توعوية حول التصدى للإدمان، والتوعية بمخاطره بالتعاون مع صندوق مكافحة الإدمان، بحضور الدكتور محمد عبد الهادى نائب محافظ سوهاج، والشيخ محمد حسنى رئيس منطقة سوهاج الأزهرية، والدكتور أكرم عاشور مدير مستشفى الصحة النفسية والدكتور أيمن أبو سداح مدبر إدارة سوهاج التعليمية ، والدكتور محمد شحاته مدير صندوق مكافحة وعلاج الإدمان ، والدكتور عدنان بدوى مدير عام مجمع إعلام سوهاج.

وقالت إيمان إمام مدير مجمع اعلام سوهاج إن هذا اللقاء يأتى فى إطار حملة قطاع الإعلام الداخلى بالهيئة العامة للاستعلامات والتى تستهدف الحفاظ على الأمن القومى والهوية الوطنية.

وأكد الدكتور محمد عبد الهادى نائب محافظ سوهاج والدكتور أكرم عاشور مدير مستشفى الصحة النفسية بسوهاج أن الإدمان خطر داهمم يهدد شباب الأمة وأجيال المستقبل، وهم العمود الأساسي للأمن القومى، لذا كان لزاما علينا تكاتف كل الجهود التنفيذية والشعبية ومنظمات المجتمع المدنى لمواجهة معدلات الإدمان المرتفعة التى تعانى منها المحافظة.

كما تم الحديث عن الإدمان وجهود مواجهته، وما تحقق منها والمامول تحقيقه وسط حشد من شبلب المدارس والجامعات ومتطوعى صندوق مكافحة الإدمان

فيما أكد الدكتور محمد حسنى رئيس منطقة سوهاج الأزهرية حرمة كل ما يُذهب العقل، ويؤثر على الوعي، ويشكل تهديدًا للشباب والمجتمع، وأشار إلى أن من أهم مقاصد الشريعة الإسلامية حفظَ العقل، باعتباره أساس البناء والتقدم، مشيدًا بجهود جميع مؤسسات الدولة والمجتمع المدني في التصدي لكافة أشكال الإدمان.