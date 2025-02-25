ضبط طن ونصف لحوم ودواجن ومصنعاتهم غير صالحة للاستهلاك الآدمى فى دمياط

دمياط معتز الشربينى

قاد الدكتور أيمن الشهابى محافظ دمياط، حملة مكبرة، رافقته خلالها المهندسة شيماء الصديق نائب محافظ دمياط، وجاءت بحضور مسئولين عن إدارة الحوكمة والمراجعة الداخلية بديوان عام المحافظة ومديريات التموين والتجارة الداخلية والصحة والطب البيطري والوحدة المحلية لمركز ومدينة دمياط ومديرية أمن دمياط، أسفرت عن ضبط مخزن لتصنيع مصنعات اللحوم والدواجن بأولاد حمام بمركز دمياط.

وتبين قيام المخزن بالتصنيع وتعبئة وتغليف تلك المواد الغذائية ، فى انعدام تام للاشتراطات الصحية والنظافة، وتم ضبط كمية قدرها طن ونصف من اللحوم و المصنعات غير صالحة للاستهلاك الآدمي وبالمعاينة المبدئية للمضبوطات تبين احتوائها على عجينة فول صويا وألوان صناعية ومكسبات طعم ورائحة ، فضلاً عن وجود مواد ملونة يتم استخدامها فى التصنيع.

ووجه الدكتور أيمن الشهابى، على الفور بالتحفظ على تلك المضبوطات وأخذ عينات لتحليلها، وإتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تمهيدًا للعرض على النيابة ، مؤكدًا على استمرار تلك الجهود والضرب بيدٍ من حديد للمتلاعبين والتصدى لأى مخالفات تتعلق بمنظومة الغذاء لارتباطها الرئيسى بصحة المواطنين وسلامتهم، والتأكد دوماً من صلاحية المواد الغذائية التى يتم طرحها بالأسواق والمنشآت الغذائية.



