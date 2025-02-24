محافظ دمياط يتفقد نسب تنفيذ تطوير مستشفى السرو المركزي

دمياط - هيثم مراد

أجرى الدكتور أيمن الشهابى محافظ دمياط، جولة تفقدية استهدفت مدينة السرو، والتى تضمنت متابعة نسب تنفيذ أعمال التطوير داخل مستشفي السرو المركزي.

واطلع محافظ دمياط، خلال الزيارة على ما يتم تنفيذه من أعمال لصيانة وتطوير عدد من الأقسام واستحداث أقسام عناية متوسطة للأطفال بسعة 7 أسرة، كما شملت أعمال التطوير أيضا انشاء عناية متوسطة للكبار سعة 6 أسرة، فضلا عن إنشاء ثلاجة لحفظ الموتي.

ووجه "الشهابي" بإنشاء بوابتين للثلاجة إحداهما داخلية وصولا إلى المستشفى والأخرى خارجية على الطريق، مؤكدا أهمية دعم المجتمع المدني لاستكمال خطة تطوير ورفع كفاءة المستشفيات ودعمها الاحتياجات المطلوبة.

كما شملت جولة محافظ دمياط أيضا متابعة عدد من المرضى، وكذلك التواصل معهم للاطمئنان على جودة الخدمات العلاجية والطبية المقدمة لهم، والاستماع إلى مطالبهم والعمل على تلبيتها.