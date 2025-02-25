اليوم السابع
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شروط التقدم لوظيفة المدير العام لمنظمة الألكسو

الثلاثاء، 25 فبراير 2025 07:00 ص
شروط التقدم لوظيفة المدير العام لمنظمة الألكسو اللجنة الوطنية المصرية للتربية والعلوم
كتب ـ محمد صبحى

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تواصل المنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم (ألكسو) فتح باب التقدم لشغل وظيفة المدير العام المُساعد (فئة أولى) بالإدارة العامة للمنظمة في تونس، وفقًا للشروط التالية:

* الحصول على درجة الدكتوراه في أحد مجالات عمل المنظمة أو ما يعادلها من درجة علمية معترف بها.

* التمتع بخبرة لا تقل عن 10 سنوات في العمل العربي أو الإقليمي أو الدولي.

* إتقان اللغة العربية، مع إجادة اللغة الإنجليزية أو الفرنسية.

* أن يكون المتقدم من مواطني إحدى الدول الأعضاء بالمنظمة، ومن أب عربي الجنسية.

* ألا يتجاوز عمره 55 عامًا عند التعيين.

* أن يكون قد أدى الخدمة العسكرية أو مُعفى منها.

وكان أيمن عاشور، وزير التعليم العالي والبحث العلمي ورئيس اللجنة الوطنية المصرية للتربية والعلوم والثقافة، أكد على أهمية الدور الذي تقوم به اللجنة الوطنية في تنفيذ مشروعات وطنية وإقليمية ودولية، بالتعاون مع منظمات اليونسكو، والألكسو، والإيسيسكو، موضحًا أن هذه الجهود تُسهم في تحقيق رؤية مصر 2030، وتعزز التمثيل المصري في المحافل الدولية المعنية بالتعليم والثقافة والعلوم، إلى جانب دعم التعاون مع هذه المنظمات في مجالات التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار، وتعزيز تبادل الخبرات على المستويات العربية والإفريقية والدولية.







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