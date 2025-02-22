"اليونيسكو" تعلن التقدم لجائزة اليونسكو - الملك حمد بن عيسى آل خليفة للعام 2025

أ ش أ

أعلنت منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة "اليونيسكو" عن فتح باب الترشح لنيل جائزة اليونسكو - الملك حمد بن عيسى آل خليفة لاستخدام تكنولوجيا المعلومات والاتصال فى مجال التعليم للعام 2025.

وأكد الدكتور محمد بن مبارك جمعة، وزير التربية والتعليم البحرينى ، فى بيان أوردته وكالة الأنباء البحرينية (بنا) ، أهمية هذه الجائزة الدولية التى جاءت بمبادرة ملكية سامية من الملك حمد بن عيسى، لدورها العالمى فى تقديم الدعم والرعاية للمشاريع المبتكرة والمبادرات الخلاقة التى تركز على الاستخدام النموذجى والفعال للتكنولوجيا، لتسهم فى تعزيز فرص التعليم والتعلّم مدى الحياة للجميع، بما ينسجم مع متطلبات التنمية المستدامة، مشيرًا إلى أن نسخة هذا العام تصادف الذكرى العشرين لإنشاء هذه الجائزة.

وأشار إلى أن الجائزة فى دورتها لهذا العام تحمل عنوان "إعداد المتعلمين والمعلمين للاستخدام الأخلاقى والمسئول للذكاء الاصطناعي"، وهى تستهدف تكريم أبرز المشروعات المقدمة فى هذا المجال من قبل الأفراد والمؤسسات والمنظمات غير الحكومية على مستوى العالم، والتى مضى على تنفيذها عام واحد على الأقل، وتعتمد على التقنية الحديثة فى تطوير الخدمة التعليمية، وإيصالها إلى جميع مستحقيها بكل كفاءة، تحقيقًا لغايات الهدف الرابع من أهداف التنمية المستدامة وهو ضمان التعليم الجيد المنصف والشامل للجميع وتعزيز فرص التعلّم مدى الحياة.



وأضاف أن منظمة اليونيسكو قد حددت يوم الأربعاء 28 مارس المقبل كآخر موعد لتقديم الترشيحات التى تتم من قبل اللجان الوطنية للدول الأعضاء فى اليونسكو أو من قبل منظمات غير حكومية لها شراكات رسمية مع المنظمة، حيث سيتم اختيار فائزين اثنين بناءً على توصيات لجنة تحكيم دولية مستقلة.