تنفيذ 22 قرار إخلاء عقارات آيلة للسقوط وغلق محال بدون ترخيص فى الإسماعيلية

الإسماعيلية - صبرى غانم

تابع اللواء أكرم محمد جلال محافظ الإسماعيلية، أعمال المرحلة الأولى من الموجة 25 لحملة إزالة التعديات، والتي يتم تنفيذها في الفترة من يوم 8 حتى 28 فبراير الجارى، وذلك تحت إشراف اللجنة العليا لاسترداد أراضي الدولة، وبالتنسيق مع وزارات التنمية المحلية والداخلية والزراعة والري ومحافظة الإسماعيلية وجهات الولاية.

وشهد اليوم الثلاثاء، تنفيذ 22 قرارا تنوع بين إخلاء عقارات آيلة للسقوط وغلق محال بدون ترخيص ورفع إشغالات، ضمن المرحلة الأولى من الموجة 25، والتي نُفذت بنطاق حي أول مدينة الإسماعيلية، تحت إشراف السكرتير العام المساعد لمحافظة الإسماعيلية، وبحضور مأمور قسم أول ورئيس حي أول والإدارة الهندسية بالحي، وقوات إنفاذ القانون.

وكانت الإزالات عبارة عن تنفيذ 5 قرارات إخلاء إداري لعقارات آيلة للسقوط وصادر بشأنها قرارت إزالة، كما تم تنفيذ 7 قرارات غلق إداري لمحال تزاول النشاط بدون ترخيص، و15 حالة إزالة لإشغالات بشارع السلطان حسين والحرية وكليوباترا.

ووجَّه محافظ الإسماعيلية رؤساء المراكز والمدن بضرورة الالتزام بالبرنامج الزمني للإزالات بالتعاون مع جهات الولاية، ومنع التعدي مجددًا على الأراضي المُستردة، والتنسيق التام بين كافة الأجهزة التنفيذية من جهات الولاية والوحدات المحلية، لمتابعة تنفيذ قرارات الإزالة على التعديات بمراكز المحافظة، ووفقًا للبرنامج الزمني الذي تم إعداده بالتعاون مع الجهات الأمنية والتنفيذية وجهات الولاية المعنية، مشددًا على التعامل الفوري حيال أي حالات تعدٍّ جديدة واتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين، وكذلك الحفاظ على الأراضي المستردة ومنع التعدي عليها وعلى الأراضي الزراعية من جديد.

ومن الجدير ذكره، أن الموجة 25 لحملة إزالة التعديات على الأراضي الزراعية وأراضي أملاك الدولة يتم تنفيذها على ثلاث مراحل، حيث يتم تنفيذ المرحلة الأولى من الموجة في الفترة من 8 حتى 28 فبراير 2025، والمرحلة الثانية في الفترة من 8 حتى 28 مارس 2025 والمرحلة الثالثة في الفترة من 5 حتى 25 إبريل 2025.

يأتى ذلك تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية بضرورة التصدي بكل حزم لكافة أشكال التعديات على أراضي الدولة والأراضي الزراعية، واسترداد أراضي الدولة وإزالة التعديات عليها، وبالمتابعة المستمرة للدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية.