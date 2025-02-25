استرداد 60 ألف متر أرض زراعية ضمن الموجة 25 للتعديات فى الأقصر.. صور

الأقصر – أحمد مرعى

واصلت مدن محافظة الأقصر، حملات إزالة التعديات ضمن أعمال المرحلة الثالثة بالموجة الـ25 لإزالة التعديات على أراضى أملاك الدولة والأراضى الزراعية بمختلف جهات الولاية بمراكز ومدن وقرى المحافظة، وذلك ضمن جهود الدولة المكثفة لاسترداد أراضى الدولة والتصدى لظاهرة التعدى على الأراضى الزراعية والبناء المخالف حفاظا على هيبة وحقوق الدولة.

وفى هذا الصدد قامت الوحدة المحلية لمركز ومدينة أرمنت برئاسة العميد أحمد الهوارى، باسترداد حالة زراعة بإجمالى مساحة 60 ألف متر بقرية المحاميد، وذلك فى إطار توجيهات المهندس عبد المطلب عمارة محافظ الأقصر بمتابعة تنفيذ أعمال المرحلة الأولى من الموجه 25 لإزالة التعديات على الأراضى الزراعية وأراضى أملاك الدولة، واسترداد الحالات الغير مستوفية والغير صالحة للتقنين طبقا للقانون 144 لتقنين أراضى أملاك الدولة.

وتم تنفيذ حملة استرداد أملاك الدولة بحضور حجازى النحاس نائب رئيس المركز، ورئيس قرية المحاميد ومدير وأعضاء المتابعة، ومسئولى الأملاك بالقرية، وإشراف مدير الإدارة الزراعية بأرمنت والمختصين بالزراعة، وبقوة تأمين من مديرية أمن الأقصر ومركز شرطة أرمنت، وتم تسليم الأرض لرئيس القرية ومسئول أملاك القرية، وجارى تحرير الكارت الذهبى واتخاذ الإجراءات القانونية لما عاد عليه من نفع للمساحة المنزرعة.

وفى سياق متصل، قامت الوحدة المحلية لمركز ومدينة أرمنت برصد عدد 2 مخالفة، المخالفة الأولى بناحية أرمنت الحيط وهى عبارة عن تعدى على طريق عام بعمل بوابة خرسانية استعدادا لتركيب بوابة، وتمت الإزالة فى المهد. أما المخالفة الثانية بناحية أبو حليمة وهى عبارة عن محاولة استئناف عمل شدة خشبية لصب سقف الدور الأول وتم فك الشدة الخشبية، والتحفظ على أدوات البناء لضمان عدم استئناف الأعمال مرة أخرى تحت إشراف مدير مرافق أرمنت الحيط ومدير المتابعة بالمركز.



استرداد 60 ألف متر أرض زراعية ورصد 2 مخالفة بمدينة أرمنت