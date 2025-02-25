الصحة العالمية تعقد الاجتماع الثالث لجدرى القرود لتحديد مدة الطوارىء الصحية

كتبت أمل علام

تعقد منظمة الصحة العالمية الاجتماع الثالث للجنة الطوارئ المعنية باللوائح الصحية الدولية بشأن ارتفاع حالات الإصابة بمرض جدرى القرود اليوم الثلاثاء الموافق 25 فبراير.

وقالت منظمة الصحة العالمية فى بيان لها ، إنه سيعقد الاجتماع الثالث للجنة الطوارئ المعنية بارتفاع معدل جدرى القرود، الذي دعا إليه المدير العام لمنظمة الصحة العالمية بموجب اللوائح الصحية الدولية (IHR 2005)، في 25 فبراير 2025.

وأضافت، إنه بعد اجتماعها، ستقدم لجنة الطوارئ المشورة للمدير العام بشأن ما إذا كان ارتفاع مستويات جدرى القرود لا يزال يشكل حالة طوارئ صحية عامة مثيرة للقلق على المستوى الدولي (PHEIC).

وسيتم نشر قرار المدير العام بناءً على نصيحة لجنة الطوارئ بعد الاجتماع. وسيتم نشر بيان اللجنة، بمجرد صدوره، مع وسائل الإعلام.