اليوم السابع
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وزارة الصحة فى نيويورك: تأكيد أول إصابة بسلالة جديدة من فيروس جدرى القرود

الأربعاء، 12 فبراير 2025 01:55 م
وزارة الصحة فى نيويورك: تأكيد أول إصابة بسلالة جديدة من فيروس جدرى القرود تاكيد اول اصابة بفيروس جدرى القرود فى نيويورك
كتبت أمل علام

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أكدت وزارة الصحة فى ولاية نيويورك أول حالة إصابة بالسلالة الجديدة من فيروس جدرى القرود، مما يزيد من المخاوف العالمية بشأن انتشار المتحور غير المعروف، وذلك وفقا لما ذكره موقع وكالة رويترز.

 

وبحسب مركز السيطرة على الأمراض والوقاية منها في الولايات المتحدة، إنه تم تأكيد 3 حالات في البلاد - في كاليفورنيا وجورجيا ونيوهامبشاير - بسبب سلالة Ib لجدرى القرود وقالت الوكالة إن الحالات الثلاث غير مرتبطة.

 

وكانت قد أعلنت منظمة الصحة العالمية في أغسطس، إن فيروس جدرى القرود يشكل حالة طوارئ صحية عامة عالمية للمرة الثانية خلال عامين، وذلك بعد تفشي العدوى الفيروسية في جمهورية الكونغو الديمقراطية والتي انتشرت إلى الدول المجاورة، ورفضت وزارة الصحة في ولاية نيويورك تقديم مزيد من المعلومات حول هذه القضية.
 







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